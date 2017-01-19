Театр «САМ» поставил спектакль про «Доску зелёную»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

Театральный коллектив «САМ», состоящий из школьников, уникальный, и не только для муниципалитета и региона, но и в целом для страны. Он работает в жанре речевого хора, восходящего к театральным постановкам Древней Греции. Это настолько редкое направление сегодня, что речь идёт о его возрождении. Зрители ценят выступления ребят не за оригинальность, а за мастерство и искренность.

Мы с трёхлетней внучкой Катей отправились в Дом культуры, чтобы посмотреть спектакль-сказку. В зале было так многолюдно, поэтому нам с трудом удалось найти свободные места во втором ряду.

– Спектакль «Новогодний секрет» на сцене центрального Дома культуры шёл несколько дней, его посмотрели 850 зрителей, – рассказала худрук Шалинского ЦДК и руководитель студии, заслуженный работник культуры России Наталья Сергиенко.

Так в чём же состоял «Новогодний секрет», который раскрывали артисты? «На планету Разноцветных улыбок напала Тоска зелёная, жители этой планеты прилетели в сказочный лес за помощью. Но Тоска зелёная решила и с Дедом Морозом встретиться, «чтобы везде была только её власть!» – именно так пересказывали юные зрители друг другу содержание сказки (а некоторые говорили: «Доска зелёная»). Артистам поставили задачу исполнить характерных героев, и они с этим справились. Будем ждать новых постановок от «САМа». И даже не знаю, кто больше – я или внучка.