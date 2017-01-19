В деревне Гора выращивают морозоустойчивый скот

Скотницу Веру Звереву можно назвать заведующей «холодным детским садом», в догляде у неё две группы телят. Когда те ведут себя хорошо, к ним обращаются «принцесски», когда не очень – «мартышки». Фото: Дмитрий Сивков

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

Помимо того, что телятами называют молодняк крупного рогатого скота в возрасте до одного года, в разговорной форме это слово ещё соотносят и с молодыми, плохо приспособленными к жизни особями. Но, глядя на телят, вполне органично чувствующих себя при температуре, когда с трудом заводятся автомобили, об этом – втором значении – забываешь.

– К новому методу не от хорошей жизни пришли, – рассказывает руководитель сельхозпредприятия Михаил Кузнецов. – В телятниках скотомест не хватало, особенно, когда туровые отёлы (это когда телят получают непрерывно в течение двух месяцев. – Прим. ред.) шли. Приходилось передерживать телят на фермах у доярок. Вот тогда и решились.

Технология выращивания в естественных для природной среды температурах не требует капитальных помещений, достаточно металлического ангара или дощаного двора. За опытом Михаил Ефтефеевич ездил в одно из самых передовых хозяйств региона по производству молока – сельхозкооператив «Килачевский»(Ирбитский МР), там ангары для содержания телят тентованные.

Кроме того, наукой и практикой доказано, что снижение температуры за пределы так называемой зоны комфорта усиливает в организме обмен веществ. Как следствие, улучшается поедаемость корма, активизируются функции желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, повышается устойчивость организма к различным заболеваниям. Иначе говоря, низкие температуры воздуха как бы тренируют организм. Естественно, всё это при должном содержании и кормлении. Ну, вода, конечно, всегда должна быть, а чтобы она не замерзала, в поилки вмонтированы электротэны.

Когда слушаешь рассказы о пользе и выгоде, поёживаясь в пуховике, то невольно задаёшься вопросом: «А каково же при этом самим телятам?». Оказывается, нормально.

– Тут главное – соблюсти определённые условия, – вводит в курс дела Михаил Ефтефеевич. – После отёла его надо обязательно обсушить: где феном, где инфракрасными лампами. Да можно просто сеном, но обязательно, чтобы шерсть была сухой, как порох. В первый час обязательно попоить молозивом и в достаточном количестве: полтора-два литра, в зависимости от массы телёнка. И в первые же сутки важно телёнка на улицу определить, в это время у него механизм терморегуляции ещё не сформирован, и он это переносит без стресса.