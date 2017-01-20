Сто дней начальника цеха УОМЗ

О пейзаже, что висит над его креслом, Игорь Годовых узнал от журналиста. Это «Мосин Камень на реке Чусовой» местного художника Штиллера. «Надо будет освежить воспоминания о нём, да заодно и порыбачить», – отозвался хозяин кабинета. Фото: Дмитрий Сивков

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Опубликовано в №10 от 20.01.2017 под заголовком «И никаких смартфонов»

Для многих свердловчан Шалинский ГО в плане промышленности связан с аграрной и лесной отраслями. Отчасти, это так. Но для кого-то может стать открытием, что в Шале с 1973 года действует обособленное подразделение Уральского оптико-механического завода имени Э.С.Яламова. Сто дней назад цех возглавил новый начальник – Игорь Годовых, с ним-то мы и встретились, чтобы узнать о том, как обстоят дела на предприятии.

С улицы за проходную не пройдёшь, оно и понятно: объект режимный, да и «добро» на интервью пришлось дожидаться не один день. Волей-неволей проникнешься атмосферой секретности. Ещё одна из примет этого – в руках заводчан можно увидеть простенькие телефоны, из тех, что в ходу у людей преклонного возраста, для которых существует лишь одна функция – звонить.

– Всё так, – подтверждает Игорь Викторович, когда делишься с ним этим наблюдением. – На территории предприятия запрещено использовать смартфоны и прочие навороченные аппараты.

– Раз уж коснулись этой темы, то что вы можете рассказать о выпускаемой вами продукции?

– Начнём с того, что наш завод – один из лидирующих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На УОМЗ производятся оптико-электронные системы для всех видов вооружения, в том числе оптико-локационные станции для боевых самолётов и оптико-электронные системы для вертолётов российского производства и Военно-морского флота. Линейка гражданской продукции включает медтехнику, геодезические приборы, энергосберегающую светодиодную светотехнику. Также мы единственный в России производитель неонатального оборудования, которое идёт в том числе и на экспорт. В это шалинцы вносят свой вклад наравне со всеми сотрудниками, которых насчитывается две с половиной тысячи человек. Сегодня в шалинском цехе трудится более ста сотрудников.

– Были времена, когда порядка полутысячи было…

– Да, те времена в прошлом. Но главное, что производство на территории сохранили. Да и по сегодняшним меркам наш цех продолжает оставаться одним из самых крупных местных предприятий.

– Какие специальности у вас востребованы?

– Токарь, фрезеровщик, сверловщик, оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, прессовщик изделий из пластмасс. Обучение проводим в головном предприятии, но есть и собственная программа обучения. Могу сказать, что сегодня кадровых проблем нет.

– В городе на заводах не везде так. Рабочих рук не хватает. Опытные кадры уходят, а молодёжь в пролетарии не очень-то спешит записаться.

– Конечно, люди стареют, уходят на пенсию, но смена приходит. Молодёжи у нас много. Может, от того что в глубинке народ к физическому труду приучен. Да и, давайте признаемся, что найти работу здесь куда сложнее, чем в городе. Зарплаты у нас достойные, на уровне головного предприятия. Мы получаем и дотацию на питание, в рамках соцпакета. На заводе зародилось много династий. Могу назвать династии Брёховых, Петренко, Усольцевых, Периных, Кинёвых, Ганьжиных… К слову сказать, я сам из таких. Мой отец был начальником конструкторского бюро в службе главного технолога на УОМЗ. Я пришёл на завод сразу после школы, начал со слесаря-сборщика, потом в УПИ поступил, но и во время учёбы подрабатывал. Супруга тоже заводчанка, с ней тут и познакомились. Перед назначением в Шалю работал в департаменте управления производства, руководителем программ гражданского приборостроения.

Народ у нас дружный. Есть что-то от советской, в лучшем смысле этого слова, закваски. Не зря нам доверяют открывать первомайскую демонстрацию. Сильны и спортивные традиции, заводская команда – постоянный участник спартакиады трудовых коллективов округа. Что касается людей… Шалинцы спокойные, рассудительные и оттого, наверное, бывают не столь расторопными, как, например, горожане.

– Надолго к нам? Этот вопрос невольно задаёшь всем приезжим.

– Период моего врио прошёл, теперь утверждён в должности на постоянной основе. Планов куда-то завтра же убегать нет. А как сложится, посмотрим.