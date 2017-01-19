Новостройки ударили по котельным

Вместо целого квартала деревянных бараков на улица Энгельса в Шале теперь три многоквартирных дома. Правда, помимо радости новосёлам, новостройки ещё и добавили забот коммунальщикам: им придётся модернизировать систему отопления. Фото: Леонид Логинов

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

Реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья не только способствует решению жилищных проблем местных жителей, но и меняет облик населённых пунктов. Однако за видимым результатом скрывается проблема, которая наиболее актуальна в морозы – это отопление и расход угля.

В Шале строят много. C 2012 года в эксплуатацию сдано 7 169 квадратных метров жилплощади. Чтобы стал понятен масштаб, скажем, что в 2015 году 51 процент шалинцев, стоящих на учёте по улучшению жилищных условий, получили новые квартиры (по области этот показатель – 9,8 процента). В прошлом году процесс продолжился. Так, накануне Нового года новосёлы стали заезжать в тридцати­квартирник на Калинина, 48.

Но у этой медали есть обратная сторона. Системы отопления оказались не рассчитаны на такую площадь. Нет, в квартирах никто не замерзает, температурный режим поддерживается на должном уровне. Но его поддержание, с каждым новым квадратным метром жилой площади, увеличивает потребление угля в котельных. На сегодняшний день перерасход составил 30 процентов от расчётного потребления.

– Только в минувшем году к отопительной системе было подключено три новостройки. Работающие сейчас котлы малоэффективны, их необходимо менять. До конца реализации программы переселения, то есть до сентября этого года, нужно передать в эксплуатацию ещё 5 675 квадратных метров жилья. Нагрузка на котельные возрастёт ещё сильнее, так что модернизация отопительной системы неизбежна, – комментирует глава Шалинского ГО Алексей Богатырёв. – Местный бюджет такое не потянет, поэтому в ближайшее время мы обратимся в правительство области с просьбой выделить из резервного фонда средства на приобретение новых котлов с достаточным коэффициентом полезного действия. А на летний период текущего года запланирована реконструкция котельного оборудования.