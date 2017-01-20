Тайна Курыльского болота раскрыта

«Аномалия» оказалась не воронкой от метеорита, а старицей реки. Фото: Google Earth.

Сюжет Вместе

Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

Если сделать запрос в Интернете «аномальные зоны Урала», то среди прочих обязательно будет присутствовать и Шаля.

Кроме устных свидетельств о летающих тарелках, имеются даже видеозаписи НЛО в небе над посёлком. И якобы начались «полёты» после того, как в 1980 году в небольшой пруд в центре посёлка рухнул «метеорит». Плюс ко всему близость – всего лишь в полста километров – к известной аномальной зоне Молёбский треугольник. Недавно ко всему этому перечню едва не добавилась ещё одна. Курыльское болото – так в местной топонимике называется место (по назва­нию небольшой речки Курыль) на границе с Пермским краем.

Первым «аномалию» здесь выявил шалинец Пётр Злобин, рассматривая на досуге спутниковые фотографии. Урочище, в самом деле, имеет любопытную форму. Его можно принять за кратер от большого, не хуже Тунгусского, метеорита и за жерло древнего вулкана.

Весной 2015 года журналисты «Шалинского вестника отправили фотографии «кратера» заведующему лабораторией региональ­ной геологии и тектоники Института геологии и геохи­мии УрО РАН, доктору геологических наук Кириллу Иванову. Он прокомментировал: «Снимки любопытные! Кратером от ме­теорита это может быть, но этому нужны подтвержде­ния, например, специфические минералы, образующи­еся при высоких ударных давлениях – алмаз и не толь­ко». В конце мая того же года была предпринята вылазка с участием автора материала в район Курыля. Всё подножие и дно котлови­ны густо заросло молодым березняком, а сплошные заросли не позволили нам сделать сколько-нибудь отчётли­вые фотографии.

Оставалось уповать на вердикт учёных, но геологи пропали из поля зрения. Мы уже подумывали бросить это дело – пусть, мол, Курыльское болото и дальше хранит свою тайну, как неожиданно появилась возможность получить комментарии учёного, на деле доказавшего свою компетентность в вопросах строения Земли. Николай Мамин – главный геолог ООО «Геоприд» (г. Екатеринбург), тот самый, который предсказал землетрясение, произошедшее 19 октября 2015 года в Шалинском районе, ознакомившись со снимками, почти не сомневаясь, прокомментировал:

– С уверенностью в 95 процентов могу сказать, что это не что иное, как высохший меандр. Иначе – петлевидная излучина реки естественного происхождения, или – старица. Подобные формации характерны для рек со спокойным течением, таких как Сылва. При определённых условиях речная излучина становится особенно сильно изогнутой, и её самая узкая часть – шейка – прорывается, и река промывает себе более короткий путь, бросая прежнее русло. Что касается возраста вашего меандра, то можно говорить примерно о десяти миллионах лет. Если хорошо присмотреться, то немного левее Курыльского болота, рядом с деревней Кремлёво, можно разглядеть аналогичную старицу, пусть не такую красивую, как ваш «кратер».