Жить без оглядки на условности

Шаля… В Свердловской области найдётся немало тех, у кого этот топоним связан с поговоркой, ставшей едва ли не притчей во языцех: «На Урале три дыры: Шаля, Гари, Таборы». И хотя ещё Борис Ельцин, побывав у нас в начале 80-х, первым предложил вычеркнуть Шалю из этого перечня, меткое выражение, перешедшее в разряд стойких ассоциаций, бытует до сих пор.

Шалинский район образован 1 января 1932 года Административный центр – рабочий посёлок Шаля (до 1937 года – Сылва). Численность населения района: 23,5 тысячи человек (по данным на 2016 год). С точки зрения муниципального устройства, на территории района образованы два городских округа: Шалинский ГО и ГО Староуткинск.

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