Жить без оглядки на условности

Сюжет
Вместе
Цикл материалов о территориях Свердловской области.
- Опубликовано в №10 от 20.01.2017
Шаля… В Свердловской области найдётся немало тех, у кого этот топоним связан с поговоркой, ставшей едва ли не притчей во языцех: «На Урале три дыры: Шаля, Гари, Таборы». И хотя ещё Борис Ельцин, побывав у нас в начале 80-х, первым предложил вычеркнуть Шалю из этого перечня, меткое выражение, перешедшее в разряд стойких ассоциаций, бытует до сих пор.
Шалинский район образован 1 января 1932 года Административный центр – рабочий посёлок Шаля (до 1937 года – Сылва). Численность населения района: 23,5 тысячи человек (по данным на 2016 год). С точки зрения муниципального устройства, на территории района образованы два городских округа: Шалинский ГО и ГО Староуткинск.
Газета «Шалинский вестник» основана в 1931 году. Выходит 2 раз в неделю. Тираж – 3 000 экз. в четверг и 500 экз. в пятницу. В штате работают 9 человек
- А между тем Шалинский район (теперь – городской округ) уже не отнесёшь к «краю географии»: от его административного центра до Екатеринбурга опытный водитель сегодня домчит за пару часов… Да, и вообще, сегодня понятие «дыра» – скорее не географическое, а социальное и информационное. А в этом плане, в том числе и благодаря деятельности «Шалинского вестника», за последние годы появилось немало подвижек. Преображается среда – саму Шалю те, кто не бывал здесь много лет, просто не узнают, шалинцы часто попадают (что важно – в позитивном формате) в информационную региональную повестку, в том числе и благодаря сотрудничеству редакции с «Областной газетой».
- Несмотря на определённые трудности, мы пытаемся жить насыщенной профессиональной жизнью. Именно жить, а не выживать. Делаем так, чтобы было меньше поводов для разговоров о том, что местные газеты публикуют лишь «релизы губернаторских пресс-служб да кроссворды». Да, на фоне федеральной прессы мы можем иногда смотреться как сборная России по футболу на мундиале. За это нас могут ругать, на время отворачиваться, но не перестанут болеть, ведь мы – «наши». В ответ же надо, по крайней мере, стараться радовать своих читателей, чтобы они жили без оглядки на условности, какими бы устойчивыми и незыблемыми те ни казались.
Кстати
«Областная газета» рассказывала о гербе Шалинского района