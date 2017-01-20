«Областная газета» открывает двери для муниципальных СМИ

Дмитрий Сивков, главный редактор газеты «Шалинский вестник». Фото: Леонид Логинов

Сюжет Вместе

Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

В конце сентября прошлого года на главном журналистском событии года — Фестивале прессы «Вся Россия-2016» делегация свердловских журналистов представила проект Свердловского творческого союза журналистов: «Урал: свой почерк». Семь редакторов областных СМИ в рамках этого проекта рассказали о самых ярких акциях своих газет и телеканалов. И такая получилась увлекательная картина жизни, успехов, проблем и забот жителей Свердловской области, что захотелось эту деятельность продолжить. Но как это сделать?

Обсуждали, дискутировали, предлагали разные варианты. Все эти творческие разговоры проходили в Доме журналистов. И однажды кто-то предложил: а не выпускать ли по очереди, скажем, по одной полосе городской или районной газеты в нашей «Областной»? Идея всем понравилась. Её активно поддержал и главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин.

Как назвать такую полосу, где представлен Свердловский творческий союз журналистов, местная пресса и самая тиражная в России общественно-политическая газета — наша «ОГ»? А вот тут долго не думали. Название родилось само собой. Это название — «Вместе».

Старт проекту даёт «Шалинский вестник» и его главный редактор Дмитрий Сивков.