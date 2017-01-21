Тагильский строитель растит автогонщиков

Любовь к автогонкам Алексей Ковин привил своим сыновьям — Александру и Арсению. Фото:Галина Соколова

Сюжет «Наши люди»

Многие из нас имеют хобби, но не каждый добивается на этом поприще заметных успехов. В этой рубрике мы будем рассказывать о жителях области, чьи увлечения сделали их известными в своём посёлке, городе или даже стране.

Опубликовано в №11 от 21.01.2017

В Нижнем Тагиле есть целая династия автогонщиков — Алексей Ковин и его сыновья — Александр и Арсений. Ковин-старший работает в строительном бизнесе, но главным делом своей жизни считает детскую автомотосекцию, которую спонсирует сам. В ней педагог дополнительного образования с 1990 года занимается с ребятами, как и он, влюблёнными в скорость.

Самого Алексея к технике тянуло с юности. Днём он ходил на занятия в машиностроительном техникуме, а вечером бежал в училище № 14, где работал автокружок.

— Первую свою машину собирал под руководством Сергея Новосёлова — отца будущего нобелевского лауреата Константина Новосёлова, — вспоминает Ковин.

Алексей мечтал о скоростях, победах, но понимал, что в рабочем городе автоспорт может быть только хобби и нужна серьёзная профессия. Окончив техникум, он устроился на металлургический комбинат, а затем занялся строительным бизнесом. Последние из подрядов его фирмы — участие в строительстве тагильской набережной и полигона для испытания «Арматы».

Будние дни у Алексея Михайловича проходят на строительных объектах, а вечера — в гараже Городского дворца детского и юношеского творчества. Практически всё, что находится в нём: техника, оборудование, запчасти — куплено на деньги Ковина или подарено его партнёрами по бизнесу. Одно только колесо багги стоит 10 тысяч рублей, вся машина — порядка 600 тысяч рублей, при том, что срок жизни спортивного двигателя — один сезон. Комбинезон обходится в 25 тысяч рублей. На скромные средства, что выделяются в рамках финансирования учреждений дополнительного образования, можно купить разве что бумагу для составления многочисленных планов и отчётов.

Среди лучших воспитанников секции сыновья Алексея — Александр и Арсений, которые пошли по стопам отца и теперь поднимаются на верхние ступени пьедесталов в чемпионатах УрФО. Их медалям наставник радуется ничуть не меньше, чем своим. Всего в автомотосекции занимается 35 подростков от 12 лет.