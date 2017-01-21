В Нижнем Тагиле объявили «год крыш»

Ещё в 15 году учеников школы № 56 перевели в соседние учреждения из-за плачевного состояния здания. Фото: Все Новости

Опубликовано в №11 от 21.01.2017

В этом году в Нижнем Тагиле решили отремонтировать крыши образовательных учреждений на 30 миллионов рублей. При обследовании технического состояния зданий школ и детских садов оказалось, что основной причиной их разрушения являются именно протекающие кровли.

Крыши будут ремонтировать не только в аварийных зданиях. Например, в школе № 30, которая была построена в 1988 году по типовому проекту с плоской крышей, состояние кровли так ухудшилось, что педагогам пришлось закрыть пять кабинетов. Когда водяные разводы пошли по всем потолкам верхнего этажа, в городе было принято решение отремонтировать кровлю вне графика.

Количество отремонтированных в этом году крыш будет зависеть от их состояния. В 2015 году на 12 миллионов рублей удалось залатать пять кровель, а ремонт только одной 30-й школы обошёлся в восемь миллионов рублей. В среднем же один ремонт стоит 1,5–3 миллиона, пояснил начальник управления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов.

24 школьных здания, отметивших полувековой юбилей, нуждаются в капремонте, а ещё шесть — в реконструкции. Начнут восстановление учебных заведений тагильчане с капремонта школы № 56, закрытой полтора года назад из-за аварийного состояния. Сейчас заканчивается разработка проектно-сметной документации.