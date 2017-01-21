Артинский умелец построил снежного ангела

На изготовление каждой снежной фигуры Павел Рябухин тратит от двух дней до недели. Фото: Светлана Балашова

Опубликовано в №11 от 21.01.2017

Житель Артей Павел Рябухин четвёртый год подряд мастерит для сельчан трёхметровые снежные фигуры, сообщают «Артинские вести». Посмотреть на местную достопримечательность и покататься на 50-метровой горке приезжают даже из соседних деревень и городов.

Кроме ангела, в этом году энтузиаст слепил и раскрасил символ года — петуха и снеговика Олафа из мультфильма «Холодное сердце». Картинки для будущих скульптур нашёл в Интернете. В строительстве фигур и горок помогли соседи и жители Екатеринбурга, приехавшие в посёлок в гости, а воду для горки помогли привезти пожарные.