Рефтинские депутаты обзавелись помощниками

Въезд в поселок Рефтинский. Фото: reftinskiy.ru

Опубликовано в №11 от 21.01.2017

У депутатов думы Рефтинского ГО впервые появились помощники, пишет газета «Тевиком». Однако во многих других муниципалитетах такая практика уже есть. Сейчас каждый депутат муниципальной думы может привлечь двух помощников, которые имеют право принимать участие в заседаниях думы и работе депутатских комиссий. Пока попробовать себя в необычном амплуа изъявили желание 7 человек.

— Мы решили увеличить число людей, вовлечённых в деятельность органов местного самоуправления. Рефтинская дума работает активно, но не все об этом знают — поэтому мы расширяем взаимосвязь с жителями и через институт помощников депутатов, и через встречи с избирателями, — говорит Андрей Обоскалов. — А ещё делаем прицел на то, что из помощников депутатов могут получиться потенциальные кандидаты в депутаты думы, если, конечно, проявят себя и делами заслужат доверие избирателей.

Напомним, состав думы Рефтинского ГО обновился больше всех в Свердловской области — из прошлого созыва осталось только три депутата. Тогда опытным думцам пришлось потратить время на введение новоиспечённых коллег в курс дела.