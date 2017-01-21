В Верхнем Тагиле начали рекультивировать золоотвал

Через четыре года трава будет не пробиваться сквозь золу, а расти на плодородной почве. Фото: Надежда Дорожкиная

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Опубликовано в №11 от 21.01.2017

В этом году стартует программа по рекультивации золоотвала №2 Верхнетагильской ГРЭС. После того как станция перешла на природный газ, хранилище угольных отходов не используется для производственных нужд, но всё ещё время от времени досаждает жителям пылью. Закрыть терриконы золы плодородным слоем планируют за четыре года.

Отвал, в котором хранится около 48 миллионов тонн золы, занимает более 400 гектаров. Находится он в непосредственной близости от города и в семи километрах от границы Висимского биосферного заповедника. Само по себе это соседство опасным не является: зола относится к отходам 5-го класса опасности — так же, как опилки, бумага, строительный щебень.

— С 2013 года на ГРЭС проводилось всестороннее исследование золошлаковых отходов. Выполнено биотестирование водной вытяжки, сделан химический анализ. В 2015 году исследования подтвердили радиологическую безопасность золы, — сообщил директор ВТГРЭС Андрей Левитов.

Однако обслуживание отвалов требует немалых затрат: отходы должны орошаться. Только за 2015 год станция выделила на эти цели порядка 30 миллионов рублей.

С 1 января 2016 года электростанция вывела из строя всё угольное оборудование и полностью перешла на газ. Выбросы золы из дымовых труб прекратились, а с ними закончилось и пополнение золоотвала. Однако обслуживание его продолжилось. ГРЭС приобрела поливочную машину и построила 19 дорог, позволяющих ей проезжать на все открытые участки. Камеры слежения следили, где начинается пыление золы, для срочной отправки туда «пожарной команды».

Скрипучее лето

Прошлым летом усилий энергетиков оказалось недостаточно. В жаркие дни залежи золы необычайно быстро превращались в пустынные барханы, и ветер нёс пыль на город. Особенно «хрустящим» оказалось лето у жителей северного микрорайона Верхнего Тагила.

— В середине июня облако из пыли несколько раз нависало над нашими домами, и тогда зола скрипела на зубах, а посадки в огородах покрывались серым налётом, — делится с ОГ житель улицы Лермонтова Анатолий Зайцев.

Пыльные бури вызвали беспокойство и у руководства заповедника.

— Зола может отрицательно влиять на дыхательные пути животных, загрязнять воздух и воду, а также листья и траву. Особенно актуально это, когда у животных и птиц появляется потомство, наступает стадия активного роста растений, — считает директор Висимского биосферного заповедника Александр Грановский.

После очередной пыльной бури тагильчане обратились в прокуратуру и Роспотребнадзор. Проведённые исследования показали, что содержание взвешенных веществ в воздухе превышает предельно допустимую концентрацию. Кроме того, были выявлены нарушения при хранении отходов, обнаружены участки без применения средств пылеподавления. После проверки прокуратура потребовала незамедлительного устранения нарушений, а в отношении Андрея Левитова было возбуждено административное дело.

По отношению к ставшему ненужным золоотвалу у ГРЭС были две перспективы: либо лить на золу воду до бесконечности, либо провести биологическую рекультивацию. Второй путь показался энергетикам привлекательнее. Был разработан проект, предусматривающий полное восстановление продуктивности нарушенных территорий в течение четырёх лет. Компания провела тендер на работы по рекультивации отвала на этот год стоимостью 47 миллионов рублей.

— По обращению областного министерства природных ресурсов и экологии городская дума согласовала разработку карьера по добыче глины. Карьер находится в непосредственной близости к золоотвалу, поэтому материал для рекультивации будет удобно транспортировать, — прокомментировал начало работ глава Верхнего Тагила Сергей Калинин.

На первом этапе произойдёт изменение ландшафта. Уже разравнивается и трассируется площадка отвала. В дальнейшем будут проведены агротехнические работы и высадка растений. Опыт оздоровления земель, занятых промотходами, у тагильчан уже есть. В прошлом был рекультивирован золоотвал № 1. Там, где лежали бесконечные кучи золы, сейчас растут трава и деревья.