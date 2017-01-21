«Сейчас главное, чтобы перестало дымить»

Вот уже год в посёлке Красный ГО Верхняя Пышма дымит полигон твёрдых бытовых отходов. Фото: .Алексей Петровских

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Опубликовано в №11 от 21.01.2017

Вот уже год в посёлке Красный ГО Верхняя Пышма дымит полигон твёрдых бытовых отходов. Из-за того, что арендатор полигона — компания «Благо-С» должным образом его не обрабатывает, местные жители постоянно задыхаются, сообщили они «ОГ». В четверг прошло уже четвёртое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которое по обращению жителей приехали представители Общероссийского народного фронта.

Ситуация с обострилась в октябре 2016 года, когда на полигоне очередной раз произошло возгорание. Сначала совместно с арендатором полигона его тушили сотрудники МЧС, но когда возгорание было ликвидировано и остался только дым, они перестали ездить на объект, ссылаясь, что это не пожар, а только последствия пожара.

В администрации ГО Верхняя Пышма «ОГ» рассказали, что пожар до сих пор не потушен по вине арендатора полигона. По договору, который был заключён с «Благо-С» около пяти лет назад, арендатор взял на себя обязательство соблюдать нормативы утилизации отходов и оградить полигон высоким забором.

— Нарушаются правила эксплуатации полигона, хотя всё прописано в правилах и в договорах. За всё это время подрядчик должен был вложить в природоохранные мероприятия 1,2 миллиарда рублей, это выделено в договоре жирным шрифтом. По его отчётам, он затратил за четыре года несколько миллионов рублей, но эти данные ещё проверять надо, — заявил глава администрации ГО Верхняя Пышма Владимир Чирков.

По словам директора «Благо-С» Леонида Бабиновича, сейчас сотрудники его компании продолжают тушение, однако сроки решения проблемы он не называет.

— Мы уже два месяца своими силами делаем, что можем: перекапываем всё экскаватором, доходим до очага возгорания, засыпаем его грунтом и снегом. Я приезжаю на полигон каждый день, и согласен — дым идёт, это неприятно. Но за последние три месяца неоднократно на замеры приезжали сотрудники лабораторий Роспотребнадзора, МЧС, Росприроднадзора — превышение концентрации вредных веществ обнаружено не было, — рассказал «ОГ» Леонид Бабинович. — Пожар до сих пор не потушен, потому что мы потеряли время. МЧС спустя месяц к нам ездить перестали. Но в четверг ОНФ всё-таки договорились, чтобы они продолжали помогать нам в тушении. Ускорится процесс, если всё-таки снег, убранный с улиц Верхней Пышмы, будут отвозить не на полигон для снега, а к нам. Сейчас главное, чтобы перестало дымить.

В планах верхнепышминской администрации — прекратить использование полигона в посёлке Красный и начать возить отходы на полигон Северный. Фото: grifoninfo.ru

В администрации говорят, что несмотря на массу вопросов к арендатору, прекратить его деятельность как субъекта малого бизнеса они не правомерны. Контракт истекает в ноябре 2017 года, и продлевать его не планируют. Однако контракт с подрядчиком может быть разорван раньше — по решению городского суда.

— В ходе проверки на полигоне были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. В конце декабря прокуратура Верхней Пышмы направила туда очередное исковое заявление с требованием провести рекультивацию загрязнённых земель и приостановить деятельность полигона. Сейчас мы ждём назначения даты рассмотрения дела. Областная прокуратура держит ситуацию на контроле, — пояснила «ОГ» представитель облпрокуратуры Марина Канатова.

Кроме того, проверку по факту возгорания отходов на полигоне начал Следственный комитет России по Свердловской области. В ходе проверки также будет установлено, не нанесла ли сложившаяся ситуация вреда здоровью жителей посёлка.

Во время заседания комиссии руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцевазаявила, что запросит результат работы над решением вопроса в администрации муниципалитета уже в понедельник, 23 января, а во вторник на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым намерена доложить ему о дымящей свалке мусора и принимаемых мерах.