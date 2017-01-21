Мэры отчитались перед губернатором

По словам главы Алапаевска, взамен 51 снесённого барака было построено 8 новых домов, переселено 889 человек. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №11 от21.01.2017

Губернатор Евгений Куйвашев провел встречи с главами Тавды, Ирбита, Алапаевска и Белоярского городского округа, в ходе которых проверил, как руководители муниципалитетов исполняют поставленные перед ними задачи, а также дал новые поручения.

= По словам главы Тавдинского городского округа Виктора Лачимова, серьёзной проблемой остаются последствия весеннего паводка, разрушившего сады и огороды тавдинцев. По решению Евгения Куйвашева, на компенсацию убытков было выделено 3,8 миллиона рублей. Кроме того, с губернатором согласовано финансирование ремонта здания Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония».

Глава Ирбита Геннадий Агафонов доложил об окончании строительства дома для 18 врачей центральной горбольницы. Это был проблемный долгострой, возведение которого затянулось на 25 лет. Ожидается, что оформление документов закончится в феврале, тогда люди смогут въехать в свои квартиры. Также в Ирбите в течение года завершат строительство двух газовых котельных, реконструкцию футбольного поля на стадионе «Юность», подготовят проект ремонтных работ для шести жилых домов — объектов культурного наследия. За 2016 год в Ирбите ввели в эксплуатацию более 2,8 тысячи «квадратов» жилья, выполнив годовой план на 125,5 процента. Ведётся программа сноса ветхих и аварийных домов, в ходе которой возникли проблемы с подрядчиком. Но муниципальные власти уже нашли выход из ситуации: на средства городского бюджета ирбитчанам приобретут летом этого года 17 квартир на вторичном рынке и подадут исковое заявление в суд на подрядчика, не достроившего дом в срок.

доложил об окончании строительства дома для 18 врачей центральной горбольницы. Это был проблемный долгострой, возведение которого затянулось на 25 лет. Ожидается, что оформление документов закончится в феврале, тогда люди смогут въехать в свои квартиры. Также в Ирбите в течение года завершат строительство двух газовых котельных, реконструкцию футбольного поля на стадионе «Юность», подготовят проект ремонтных работ для шести жилых домов — объектов культурного наследия. За 2016 год в Ирбите ввели в эксплуатацию более 2,8 тысячи «квадратов» жилья, выполнив годовой план на 125,5 процента. Ведётся программа сноса ветхих и аварийных домов, в ходе которой возникли проблемы с подрядчиком. Но муниципальные власти уже нашли выход из ситуации: на средства городского бюджета ирбитчанам приобретут летом этого года 17 квартир на вторичном рынке и подадут исковое заявление в суд на подрядчика, не достроившего дом в срок. Алапаевск одним из первых в регионе переселил горожан из домов, признанных негодными для проживания до 2012 года.

— За счёт расселения горожан из ветхого и аварийного жилья у нас в северной части города появился новый микрорайон. Кроме того, мы ликвидировали очередь в детские сады, построив два новых детских сада, — доложил глава Алапаевска Станислав Шаньгин.

Глава Белоярского городского округа Павел Юдин рассказал, что муниципалитет в 2017 году включается в программу по реконструкции школ, чтобы перевести их на режим работы в одну смену.

— В 2016 году мы уже частично обследовали здание школы №1 в посёлке Белоярский, чтобы в начале этого года начать ремонт. Летом мы закончим проектирование школы на 50 мест в селе Косулино, — сказал Павел Юдин.