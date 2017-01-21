Мэры отчитались перед губернатором

- Опубликовано в №11 от21.01.2017
Губернатор Евгений Куйвашев провел встречи с главами Тавды, Ирбита, Алапаевска и Белоярского городского округа, в ходе которых проверил, как руководители муниципалитетов исполняют поставленные перед ними задачи, а также дал новые поручения.
= По словам главы Тавдинского городского округа Виктора Лачимова, серьёзной проблемой остаются последствия весеннего паводка, разрушившего сады и огороды тавдинцев. По решению Евгения Куйвашева, на компенсацию убытков было выделено 3,8 миллиона рублей. Кроме того, с губернатором согласовано финансирование ремонта здания Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония».
- Глава Ирбита Геннадий Агафоновдоложил об окончании строительства дома для 18 врачей центральной горбольницы. Это был проблемный долгострой, возведение которого затянулось на 25 лет. Ожидается, что оформление документов закончится в феврале, тогда люди смогут въехать в свои квартиры. Также в Ирбите в течение года завершат строительство двух газовых котельных, реконструкцию футбольного поля на стадионе «Юность», подготовят проект ремонтных работ для шести жилых домов — объектов культурного наследия. За 2016 год в Ирбите ввели в эксплуатацию более 2,8 тысячи «квадратов» жилья, выполнив годовой план на 125,5 процента. Ведётся программа сноса ветхих и аварийных домов, в ходе которой возникли проблемы с подрядчиком. Но муниципальные власти уже нашли выход из ситуации: на средства городского бюджета ирбитчанам приобретут летом этого года 17 квартир на вторичном рынке и подадут исковое заявление в суд на подрядчика, не достроившего дом в срок.
- Алапаевск одним из первых в регионе переселил горожан из домов, признанных негодными для проживания до 2012 года.
— За счёт расселения горожан из ветхого и аварийного жилья у нас в северной части города появился новый микрорайон. Кроме того, мы ликвидировали очередь в детские сады, построив два новых детских сада, — доложил глава Алапаевска Станислав Шаньгин.
- Глава Белоярского городского округа Павел Юдин рассказал, что муниципалитет в 2017 году включается в программу по реконструкции школ, чтобы перевести их на режим работы в одну смену.
— В 2016 году мы уже частично обследовали здание школы №1 в посёлке Белоярский, чтобы в начале этого года начать ремонт. Летом мы закончим проектирование школы на 50 мест в селе Косулино, — сказал Павел Юдин.