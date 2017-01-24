Больницы на севере области оптимизировать не будут

Фото: Серовский рабочий

Опубликовано в №12 от 24.01.2017

В выходные вице-губернатор области Павел Креков, который ранее занимал пост министра культуры региона, впервые побывал в Серове в новой должности. В этот раз он интересовался не только культурной жизнью района, но и работой всего социального блока.

Образование. Утром заместитель главы региона побывал в здании начального звена школы № 20, которое требует капитального ремонта на сумму более 11 миллионов рублей, а затем в школе № 15 в микрорайоне Сортировка, в котором из-за отсутствия стадиона «провисает» учебная программа по физкультуре. Сейчас оба вопроса — на контроле областного правительства.

— Серов — это опорный край севера области. Понимая это, губернатор дал совершенно чёткие установки: многие базовые направления в образовании, здравоохранении, культуре развивать именно в Серове. Президентом страны поставлена задача увеличить количество учебных мест, и нам необходимо определить, где и в каком количестве их нужно строить. Целый ряд учреждений образования нуждается в серьёзном улучшении, но я считаю, что Серов обязан даже при существующей системе образования выбиваться в лидеры по качеству обучения, — отметил Креков.

Культура. Одно из старейших зданий города, построенное в 30-е годы прошлого века в стиле конструктивизма, пустовало около десяти лет с тех пор, как в нём закрылся ресторан. В ближайшее время по программе Фонда кино на месте ресторана откроются три 3D-кинозала. Павел Креков осмотрел помещение, где они будут оборудованы.

— Это хороший подарок для любителей кино, тем более что принципиальное условие конкурса — не менее половины фильмов должны быть российского производства — выполнить несложно. Сейчас выходит много ярких премьер, — заявил Павел Креков. — Это будет своеобразный пример импортозамещения в духовной сфере.

Медицина. Пока Павел Креков вместе с замминистра здравоохранения области Сергеем Турковым осматривал отделения Серовской городской больницы, на специально оборудованной площадке приземлился вертолёт территориального Центра медицины катастроф, чтобы доставить в областную больницу 8-летнего мальчика, серьёзно пострадавшего во время ДТП.

Площадка для «авиаскорых» появилась пару лет назад в рамках трёхуровневой системы здравоохранения. Сейчас, как сообщила глава Серовского городского округа Елена Бердникова, на очереди — реконструкция в этом году неврологического отделения, в котором усовершенствуют условия лечения и реабилитации пациентов с инсультом. Вторая задача — поиск нового помещения для туберкулёзной больницы, расположенной в обветшавшем здании 1951 года постройки.

В ответ на вопрос медицинского коллектива вице-губернатор подчеркнул, что оптимизации на севере области не планируется.

— Здесь достаточно сбалансированная система оказания медицинской помощи, — резюмировал он. — Теперь необходимо увеличить число врачей, открыть в ряде территорий новые фельдшерско-акушерские пункты. Будем развивать дистанционные формы, телеконсультирование областных специалистов — для Серовского городского округа с его территориальной удалённостью это особо актуально.