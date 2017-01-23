Оттепель в Конёво

В невьянском селе Конёво потерпела крах первая в нашей области коммунальная концессия. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №12 от 24.01.2017

В невьянском селе Конёво потерпела крах первая в нашей области коммунальная концессия. Главная задача — строительство новых котельных — оказалась невыполненной, так как частные инвесторы передумали их возводить. Сегодня местная власть предприняла все меры, чтобы не дать селу замёрзнуть, но нерешённых коммунальных проблем всё ещё остаётся достаточно — брошенные квартиры, из-за которых мёрзнут соседи, подвалы, заполненные стоками, и отсутствие у некоторых домов управляющих компаний.

Вторую зиму в региональных и федеральных СМИ публикуются шокирующие репортажи о «замерзающем уральском посёлке». Показывают кутающихся в пледы людей, обледеневшие стены и сообщают, что власти совершенно безучастны к страданиям жителей. Речь идёт о невьянском селе Конёво. Так ли это на самом деле, корреспондент «ОГ» проверил, побывав в пятницу во всех многоквартирниках села, а также в котельной и соцучреждениях.

Откуда пошла морозная слава?

Каково это — ходить по дому в валенках — знает каждый из 153 жителей села Конёво, прописанных в многоквартирных домах. До 2016 года старенькая угольная котельная (на местном диалекте «котельня») не справлялась с отоплением четырёх жилых домов, школы, садика, клуба и пожарного депо. Что-нибудь да приключалось с ней — то котлы выйдут из строя, то некачественный уголь подвезут, то кочегары запьют. В итоге чуть тёплые батареи и температура в квартирах от плюс двух до плюс десяти. Дело усугубляла и неудачная схема домовых систем отопления, мешавшая нормальной циркуляции горячей воды.

Помочь замерзающим конёвцам должен был газ, проведённый в село, и концессионное соглашение, которое невьянская администрация заключила с частной компанией. Согласно договору, в селе должны были быть построены три блочные котельные. Но сил у концессионеров хватило лишь на возведение одной котельной, которая с прошлого года обогревает школу и пожарное депо.

— В конце прошлого года из местного бюджета выделили 500 тысяч рублей. Заменили внутренние теплосети в трёх многоэтажных домах, подключили приборы учёта. Четвёртым домом займёмся весной, когда из подвала можно будет откачать нечистоты. Угольная котельная работает на двух котлах, без обогрева школы на остальные объекты её мощности хватает, — пояснил «ОГ» заместитель главы Невьянского ГО по энергетике и ЖКХ Вячеслав Петелин.

Экскурсия по селу показала, что в квартирах, на почте, в библиотеке и в детском саду температура вполне комфортная — от 21 до 23 градусов. Чуть ниже она в ФАПе из-за старых неутеплённых окон. Батареи во всех помещениях очень горячие (на местном диалекте — «калёные»).

Из 660 жителей Конёво в многоквартирных домах зарегистрированы 153 человека, а по факту живут 123, остальные оставили квартиры бесхозными. Фото: Галина Соколова

Из 90 благоустроенных квартир 27 —пустые

«ОГ» удалось найти несколько конёвцев, живущих в холодных квартирах, но причина здесь совсем иная — это пустующее жильё их соседей. Конёвцы уезжают из села, а квартиры, из-за невозможности продать, просто бросают. По словам местного жителя Михаила Пирогова, в соседнем подъезде живёт его друг, сейчас находящийся в стационаре. У него стены в куржаке, хотя батареи такие же калёные, как и у Пироговых. Собственники соседних квартир уехали, а перед отъездом они из экономии отключили у себя отопление.

Такая же беда и у врача-ветерана Юлии Окуловой. Она проживает в своём подъезде совсем одна. Внизу в квартире без окон лежит снег, у соседей по площадке срезаны трубы отопления. Поэтому, несмотря на горячие батареи, от стен веет холодом и Юлии Алексеевне приходится топить печь. При этом столбик её термометра поднимается до 15 градусов, но пенсионерка и этому рада. В прошлые годы бывало +4.

— В селе 90 благоустроенных квартир. 27 из них стоят пустые. Только две — муниципальные, остальные имеют собственников, которые не показываются в селе годами, многие отключены от централизованного отопления по личным заявлениям, — рассказала специалист управления населёнными пунктами Ольга Чеснокова.

Из-за позиции соседей-невидимок и страдают конёвцы. Как сообщил прокурор Невьянска Валерий Толмачёв, по поручению прокуратуры полиция ведёт поиск собственников. Далее будут поданы иски в суд о ненадлежащем содержании жилья. Владельцы должны либо восстановить отопление в пустующих помещениях, либо утеплить окна и стены так, чтобы пустующие квартиры не влияли на температурный режим в обитаемых.

большую часть времени проводит в кресле возле печки, где теплее всего — около 15 градусов. Фото: Галина Соколова

Концессия развалилась. Что теперь?

Администрация округа принимает меры для того, чтобы этой зимой село не мёрзло. Но главная задача — строительство новых котельных — оказалась невыполненной, так как частные инвесторы передумали их возводить. Так в декабре прошлого года крах потерпела первая в нашей области коммунальная концессия. Партнёр невьянской мэрии — компания «Газ-сервис энерго» отказалась строить котельные в Конёво, посчитав это экономически нецелесообразным.

— Соглашение с концессионерами разорвано, но газовые котельные в Конёво будут построены. В этом мы получили поддержку министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, — сообщил Вячеслав Петелин. — 25 января на заседании думы обсудим вопрос о проектировании. Требуется выделение двух миллионов рублей из муниципального бюджета. После этого из области нам обещали выделить порядка двадцати миллионов рублей на строительство теплоисточников.

Если от звания «замерзающего свердловского посёлка» Конёво готово отказаться, то других коммунальных болячек здесь хватает. У многоквартирников нет управляющей компании, зато есть подвалы, заполненные стоками. В частном секторе нет движения по газификации, хотя магистральная труба к селу подведена. Внимание чиновников и надзорных органов, которое привлекло к себе Конёво, должно сохраниться до решения всех его житейских проблем.