Как за пару лет превратить моногород в туристический центр

Прошлым летом Александр Ковалёв (слева) организовал для мэра города-побратима Каннавия Республики Кипр Ксенакиса Ксенофонтоса экскурсию по заповедным местам Полевского. Фото: Эльмира Самохина

Сюжет «Городская управа»

Откровенно говорим с местными градоначальниками об их планах, мечтах и проблемах.

Опубликовано в №13 от 25.01.2017 под заголовком «Каждой улице — свою легенду»

В кабинете главы Полевского городского округа Александра КОВАЛЁВА всё напоминает о том, что ты находишься на родине бажовских сказов. Над рабочим столом — герб города с изображением ящерки, справа от двери — экспозиция из нескольких десятков сувениров из местных камней, на столе — книга со сказами Бажова…

— Перечитывал эту книгу уже несколько раз, и всякий раз открывал её для себя заново, — признаётся Александр Владимирович. — За те 32 года, что живу в Полевском, у меня сложилось особое, трепетное отношение к этой земле.

— Александр Владимирович, сейчас у свердловчан на слуху — арамильский «Парк сказов». А в Полевском есть знаковые проекты, способные обеспечить постоянный приток туристов?

— Долгое время бытовало мнение, что моногород — это «город для завода». Поэтому в 90-е годы мы начали забывать об уникальности нашего города и утрачивать исторические корни. А сейчас делаем первые шаги, чтобы к ним вернуться. Многие ли знают, что Полевской связан не только со сказами Бажова, но и с семьёй Романовых? Что именно здесь жил выдающийся русский гидротехник Козьма Фролов? Поднимая архивы, порой сами удивляемся новым фактам. Они и ложатся в основу комплексной программы, которая в полной мере будет реализована к 300-летнему юбилею города в следующем году. Назову лишь самые важные её вехи. Во-первых, готовы для паспортизации четыре туристических маршрута: православный, по местам бажовских сказов, по металлургии и комплексный маршрут. В прошлом году провели первый фестиваль «Азов-фест»: пели бардовские песни, проводили соревнования по скалолазанию, знакомились с народными промыслами. Этим летом стартует ещё один проект — фестиваль мрамора: в Полевской приедут представители пяти стран и изготовят скульптуры, которые останутся у нас. В посёлке Зюзельском открыли памятник исламо-славянской дружбы из белого и зелёного мрамора. Если встать между двумя камнями, положить на них руки и загадать желание — оно сбудется. Сам я не пробовал, но приезжавшие к нам в гости киприоты уверяют, что предание работает (улыбается). А ещё в этом году откроем музей ящериц.

Посетившие Полевской чешские и киприотские гости загадали желания возле памятника Мира и Согласия. Фото: Пресс-служба администрации Полевского ГО.

— Предыдущие программы по развитию туризма в округе так и оставались только на бумаге. Почему?

— Во-первых, раньше не было единой идеологии. Сегодня, согласно нашей задумке, каждая улица и каждый парк нашего округа должны иметь свою легенду, чтобы люди знали и ценили историю города. На днях обсуждали маршрутную сеть города, и появилось предложение переименовать названия некоторых остановок общественного транспорта. Мол, что это за остановки — магазин «Афанасий» или кафе «Ласточка»? А вот остановку «Дом Турчанинова», с которой начинался город, на карте не найдёшь. Поэтому ко Дню города часть остановок после обсуждения с общественностью получат новые названия.

Вторая причина — программы были мёртвыми. Народ даже не всегда знал, что такие есть. Я сам — командный игрок и сторонник того, чтобы все решения (а всё, что связано с креативом — особенно) не были кабинетными — это неэффективно. К ним должны подключаться наука, общественность, СМИ. Когда программа пройдёт через сердце каждого, тогда только станет народной, а не чужой. А иначе получится так: один глава придумал, пришёл второй — и всё переиначил. Мы сейчас подключаем всех неравнодушных людей: мастеров народных промыслов (их в округе — около 300), предпринимателей, просто общественников.

А третья причина — тогда не была продумана туристическая инфраструктура. Сегодня гостиничный бизнес в Полевском развит настолько, что мы подали заявку на приём болельщиков во время чемпионата мира-2018. Гостей готовы принять уже шесть организаций. Места общепита тоже перестраиваются под новые требования. Например, в отеле возле автовокзала переучивают поваров и готовят волонтёров для помощи иностранным туристам. Обкатаем весь механизм во время чемпионата — дальше будет проще.

Создательницу проекта Зою Лебедеву (в центре) пригласили провести полевчанам мастер-класс по изготовлению национальных нарядов. Фото: Пресс-служба администрации Полевского ГО.

— Знаю, что с рядом стран вы уже активно сотрудничаете. С Кипром в том числе…

— С киприотами мы подписали договор первыми на Урале. В прошлом году они приезжали к нам в День города и остались в восторге: насобирали иван-чая и земляники, позвонили в колокола деревянного храма и высадили с нами дубки у Синюшкина колодца. С Чехией дружба шла с комсомольских времён, но в 90-е годы как-то угасла. А несколько лет назад председатель общества чешско-российской дружбы Франтишек Стрнад увидел наш танцевальный коллектив в Германии и решил пригласить его выступить в Чехии. Теперь реализуем совместные проекты (совместно построили котельную в селе Косой Брод) — принимаем ребят в детские лагеря по обмену, организуем совместные выставки. Перед Франтишеком Стрнадом у меня есть личное обязательство — свозить его на Мамаев курган, а старосту чешского города Клатовы Рудольфа Сальветра — в Крым. За границей мнения по поводу Крыма всё ещё самые разные: пусть делегаты сами пообщаются с крымчанами и сделают выводы. А совместно с Францией будем строить французский парк: наши художники проработают дизайн, а оттуда при-едет группа волонтёров. Мы открыты для всех инициатив.

В этом году в Полевском планируют наладить выпуск сувенирных . Фото: Алексей Кунилов

— Последняя, декабрьская, Школа мэров была посвящена этноконфессиональным отношениям. Полевскому есть чем поделиться с другими муниципалитетами в этом плане?

— На территории округа живут представители 16 народностей, и невозможно объединить их, принимая решения в кабинете. Поэтому мы первым делом поменяли формат работы нашего консультативного совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями. Наладили контакт с домом дружбы народов и начали приглашать к нам различные диаспоры — приезжают и творческими коллективами, и семьями. Приняли решение — и идём знакомиться с национальной кухней: самые интересные идеи, как правило, рождаются за кружкой чая.

— Не сложно такое стремление к открытости совмещать с вниманием к нуждам коренных жителей? Слышала, что прошлым летом инициативные полевчане пожаловались на проблемы в южной части города и пригласили на экскурсию по ней. Сходили?

— Сходил, хотя, наверное, это довольно неожиданное для мэра решение. Я показал, что было сделано на юге за последние несколько лет — отремонтировали улицы Володарского, Ильича и Крылова, запустили центр народного творчества, привели в порядок парк. Кто-то из молодых парней заявил: «А у нас в парке много мусора, и его не убирают». На вопрос, почему они сами не приходили на субботники потрудиться вместе с общественниками, отмолчались. Официально пригласил ребят ещё на один субботник — не пришли.

— В южной части ещё и чаще всего жалуются на отопление…

— В северной части мы заключили первое концессионное соглашение, вторую котельную запустили в селе Косой Брод, и этот механизм действительно работает. Бизнес получает гарантированную работу на 10 лет, а люди — качественные услуги. В южной части есть три потенциальных концессионера, один из них уже подал заявку. Если до февраля других заявок больше не будет, заключим договор с ним, и первым делом он построит ещё одну котельную, которую муниципалитет позволить себе не может. Когда там решится вопрос с ЖКХ, для меня это будет самым большим праздником.