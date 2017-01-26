Красота не за горами

Сюжет
Путешествия по Уралу
Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.
- Опубликовано в №14 от 27.01.2017
Сегодня мы открываем новую полосу, посвящённую путешествиям по Свердловской области. В каждом выпуске по этой тематике мы будем рассказывать о самых интересных маршрутах, проложенных по нашему региону. Мы выбрали для вас топ-5 самых захватывающих снегоходных туров.
1. Тур «Зимняя Чусовая»
Начинаем мы наш обзор с самого короткого по времени и километражу туру — поездки по реке Чусовой. Именно такие путешествия рекомендуют специалисты в туристической сфере для новичков — тех, кто ещё ни разу не катался на снегоходе, или тех, кто пока на этом виде транспорта чувствует себя не очень уверенно.
Этот маршрут даже в активе туристических фирм появился только в нынешнем сезоне. На снегоходах по знаменитой уральской реке вам предлагают отправиться из села Слобода. Великолепные скалы, простор — есть где разогнаться. А удобное расположение маршрута вблизи нескольких городов, в том числе Екатеринбурга, позволяет взять с собой детей. Как правило, гиды берут в такие небольшие путешествия ребят, которым исполнилось 8 лет, но только в сопровождении родителей. Длина маршрута составляет около 90 км и пролегает до села Чусовая. Желающие могут растянуть удовольствие от путешествия и на два дня — некоторые турфирмы предлагают переночевать на турбазе с трёхразовым питанием, а за отдельную стоимость и баню. В среднем тур на один день с обедом обойдётся вам примерно в три тысячи рублей. Один день и несколько приёмов пищи, остановка на турбазе — уже в 9 тысяч. Остальные опции ещё больше увеличат ценник.
Если вы хотите не просто покататься, а ещё насладиться природой и историей родного края — лучше заказывать тур с гидом. Эти маршруты, как правило, ещё и интереснее построены.
Фото: Михаил Ерёмин
2. Тур на Шунут-камень
Если вы ещё не бывали в знаменитом парке «Оленьи ручьи» — самое время это сделать. А даже если и бывали, путешествие по этим местам на снегоходе, нежели, скажем, летний или зимний поход, оставляет совсем другое впечатление. Один из туров по «Оленьим ручьям» включает очень красивые и знаковые места для нашего края. Туристам нужно добраться до посёлка Бажуково своим ходом, а дальше их посадят на снегоходы, на которых они поедут смотреть на самую высокую гору Среднего Урала — Шунут-камень. Возраст горы — более 600 миллионов лет. Затем можно отправиться посмотреть на целебный радоновый источник под названием Платонида, который тоже имеет интересную историю. А в некоторых турфирмах этот тур предполагает и возможность подняться на скалу Старик-камень — одну из вершин хребта Коноваловский Увал. По сути, на снегоходах вы будете кружить по небольшому радиусу, и прелесть этого тура не в расстоянии, а в красоте и уникальности природы.
Этот тур тоже прекрасно подойдёт для новичков, занимает он примерно один день — с десяти утра до восьми вечера. Маршрут предполагает наличие гида, поэтому с небольшим перекусом он обойдётся туристам примерно в 9 тысяч рублей на одного человека.
Фото: Михаил Ерёмин
3. Тур «Край седых гор»
Этот маршрут предполагает, что в нём принимают участие туристы с опытом езды на снегоходе. Хотя турфирмы делают оговорку, что и новичков они возьмут. Но каждый путешественник должен хорошо подумать: по силе ли ему такое приключение.
Если вы когда-нибудь слышали о горном марафоне «Конжак» (а «ОГ» следит за ним каждый год), то представляете себе, где примерно пролегает маршрут бегунов-высотников. Так вот в этом туре желающим предлагают прокатиться практически по тем же самым местам.
Это трёхдневная поездка и, предполагая, что горный ландшафт непрост даже для опытных водителей, турфирмы предлагают в каждый из дней возвращаться обратно на базу. А на следующий день, отдохнувшими, отправляться в следующее путешествие. Здесь вы можете увидеть скалы Серебрянский Камень, гору Тылайский Камень, побывать на знаменитой Поляне Художников. Именно туда в
Предполагается, что каждый день туристы будут проезжать на снегоходах от 20 до 50 километров, любуясь прекрасными местными панорамами. Проживают путешественники в этих местах, как правило, на турбазе «Серебрянский Камень» — в рубленой избе, с печным отоплением. Для многих и это уже экзотика.
Если обращаться к услугам турфирмы, то такая поездка обойдётся вам примерно 23 тысячи рублей — с питанием и проживанием.
Фото: Михаил Ерёмин
4. Тур «Перевал Дятлова».
Этот тур у любителей экстрима идёт уже как задание «со звёздочкой». Он очень популярен не только у местных туристов — покататься на снегоходах в столь знаменитых местах едут со всей страны. Да и туры туда организовывают в том числе и столичные компании. Рассчитано такое путешествие на пять дней, и здесь обратно на турбазу не вернёшься. Назвался груздем — езжай без остановки до самого перевала.
Крайняя точка маршрута находится примерно в 300 км по прямой от ближайшей цивилизации — больницы или асфальтовой дороги. И при любом форс-мажоре придётся рассчитывать только на себя, гидов и команду, которая отправилась в экспедицию вместе с вами. Как правило, у гидов всегда с собой должна быть палатка с печкой — на случай вынужденной ночёвки. Но в данных погодных условиях — это самый крайний вариант, потому что гиды будут стараться организовать поездку так, чтобы всегда на ночь доезжать до тёплых изб. Оружие с собой в путешествие, как правило, не берут, ведь медведи зимой спят, а другие животные боятся шума и запаха снегоходов.
Если едете самостоятельно — своей командой, учесть нужно очень многое: и погоду, и точно выверенный маршрут, и умение всех членов экипажа управлять снегоходами. Но, конечно, все эти сложности стоит преодолеть, чтобы насладиться природой Северного Урала и хотя бы раз в жизни побывать в этом легендарном месте.
Турфирмы включают в программу тура — подъём на перевал Дятлова, посещение посёлка Ушма, знакомство с Горой Мертвецов, которая на мансийском звучит как Холатчахль, и находится на границе Свердловской области и Республики Коми. Такой тур обойдётся вам примерно в 37 тысяч рублей. Да, кто-то скажет, что на эти деньги можно и за границу съездить, но почему бы не потратить их на изучение родного края…
Фото: Михаил Ерёмин
5. Тур на Маньпупунёр
Этот тур возглавляет вершину нашего рейтинга — и по сложности, и по красоте маршрута. Если вы когда-то видели потрясающие фотографии плато Маньпупунёра, то, вероятно, навсегда влюбились в эти пейзажи. В эти необычайно красивые места есть туры на вертолёте, на автомобиле, но можно туда доехать и на снегоходе. Протяжённость маршрута — 400 километров. Стоит ли ехать туда, если ты новичок? Специалисты однозначно говорят — нет. Но некоторые турфирмы вас всё-таки возьмут.
Дорога на снегоходе будет занимать весь день (всего путешествие рассчитано на 5 суток). Остановки планируется только для ночёвки, причём на мансийском стойбище. Никаких кроватей и постельного белья. Туристы спят на деревянных нарах или на полу на туристических ковриках в своих спальных мешках. А если избушка будет занята (такое тоже бывает), придётся воспользоваться опять же экспедиционной палаткой с печкой.
Как нам рассказали в одной из турфирм, зачастую туристы ждут от этой поездки слишком многого — например, что кормить их будут северной рыбой: муксуном, нельмой или балыком из оленины.
Тут всех предупреждают, что питание в этом туре не будет отличаться ни от привычных нам сгущёнки, шпрот, каши и тушёнки. Что в первую очередь обусловлено безопасностью.
И ещё одна сложность. На само плато с недавнего времени в связи с правилами пользования заповедниками на снегоходе и какой-либо другой технике проехать нельзя. Поэтому егеря предлагают снегоходчикам альтернативный вариант — оставлять технику в 10 км от самих болванов и осуществлять восхождение к ним уже на лыжах, под коммерческим присмотром провожатых.
Если всё перечисленное вас не напугало, а только раззадорило — в путь. Что касается цены, за это удовольствие, то есть турфирмы, которые за путешествие группы из 6 человек возьмут с вас 80 500 рублей (то есть чуть больше 13 тысяч с каждого). Сложность лишь в том, чтобы набрать группу из шести смельчаков.
Фото: Михаил Ерёмин
Советы бывалого
Михаил Ерёмин, руководитель компании «АЗИМУТ 66», специализирующейся на продаже и обслуживании квадроциклов и снегоходов. КМС по трофи-рейдам на квадроциклах и КМС по спортивному туризму. На квадроциклах летом и снегоходах зимой он объездил область вдоль и поперёк. И дал несколько советов читателям, которые вдохновятся нашими снегоходными маршрутами.
Можно ли новичкам в сложные северные туры?
— Нет, ни в коем случае. Да и разумный гид никогда не возьмёт новичка сразу на север. Вы же не отправляетесь на автомобиле в дальние края, если не умеете им уверенно управлять. Снегоход с этой точки зрения ни чем не отличается. Накатывать эти навыки можно и нужно в однодневных маршрутах недалеко от дома, с гидом или с компанией более опытных товарищей. Только не в одиночку. Когда придёт ощущение, что вы сливаетесь с техникой — тогда можно задуматься и о более сложных путешествиях. Кроме того, ночёвка в зимнем лесу тоже требует подготовки — и дело не только в правильной экипировке, но и в психологическом настрое.
Какой снегоход выбрать?
— Для начала нужно определиться, какой снегоход вам больше импонирует — утилитарный или горный. Первые, по сути своей, предназначены для того, чтобы добраться из точки А в точку Б, причём многие из них пойдут только по заранее проложенному пути. Они не являются вездеходами, но на них вы можете, не будучи асом, комфортно кататься вдвоём, перевозить необходимый груз или просто добраться до определённого места охоты, рыбалки, отдыха. Горники же — это реальные вездеходы, управляя которыми получаешь удовольствие каждый момент (при наличии определённого уровня снега, конечно). Но эта техника требуют от водителя отточенных навыков пилотирования и физической подготовки.
Пока вы приобретаете опыт в однодневных «покатушках», к вам точно придёт и ответ на вопрос: какой из двух классов снегоходов вам близок по характеру. Не исключено, что вы вообще поймёте, что это не ваше.
Что обязательно нужно взять с собой в тур?
— Даже если вы собираетесь в однодневную «покатушку» — «по лайту», всегда с собой должны быть спички, зажигалка, фонарик, компас и навигатор. И самое главное — вы должны уметь всем этим пользоваться. Каждый снегоход должен быть укомплектован лопатой, пилой, верёвкой, чтобы вытащить технику из ручьёв динамическим вытаскивателем, чтобы не надорвать спину. Обязательно набор продуктов на 2 дня, потому как ситуации бывают разные. В горах погода крайне переменчивая, внезапные метель и пурга заметают следы от предыдущего снегохода за считанные минуты. Неверно сориентировались в пространстве — и уже отстали от группы, заблудились. Вот на случай «выжить», пока вас найдут или пока уляжется непогода, нужно иметь всё это, а ещё палатку, спальник, пенку и, конечно, дополнительную одежду — утеплиться или переодеть мокрое.
Самая экстермальная ситуация в жизни?
— Северный Урал. Апрель. Во время экспедиции у нас сломался снегоход, пришлось его бросить в горах. Вернулись за ним через неделю. Когда выезжали на спасательную операцию, внизу на базе «Вижай» светило солнце, температура была +20 градусов. Думали, обернёмся одним днём, но не вышло… Вечером в горах поднялся шквальный ветер, температура ухнула до -30. Ехать в таких условиях невозможно, и даже не потому, что холодно, а потому, что видимость нулевая. Из троих человек только у меня оказалась с собой палатка, один спальник, одна пенка и одна газовая горелка (собирались ведь вернуться на базу!). Спали по очереди. Горелку приходилось держать на весу по очереди, потому что на полу она затухала. После той ночи со мной неизменно катается и набор для автономного выживания. Хоть на снегоходе зимой, хоть на квадроцикле летом — всегда! В других случаях такая халатность при несоблюдении элементарных правил безопасности может обернуться трагедией.
Как лучше организовать тур?только
— Сейчас достаточно много предложений на этом рынке. Стоимость проката техники вместе с услугами гида — от 10 до 25 тысяч рублей за сутки. В однодневных (или часовых) турах, которые проходят рядом с населёнными пунктами, достойная организация заключается лишь в том, чтобы выдать передвигающийся снегоход и показать прокатанную дорогу. Больших рисков тут нет. Что касается многодневных туров, то наша субъективная точка зрения такова: в них можно отправляться своей скатанной командой и на проверенной технике. Мы только так поступаем. Два раза стараемся один маршрут не повторять. Просто ставим точку на карте, которую хотелось бы посетить, прокладываем маршрут — и вперёд. Если у вас ещё нет своей команды, то к выбору проводника надо отнестись, конечно, очень ответственно.
Любимый маршрут?
— Если речь идёт об Урале, нужно понимать, что в радиусе 60 км от каждого населённого пункта вся местность изрезана путиками, которые прокладывают охотники или туристы — вам всегда найдётся, куда поехать! С другой стороны, в окрестностях городов, особенно тех, что находятся ближе к хребту, единственные точки интереса для снегоходчиков-путешественников — это скальные останцы, возвышающиеся над лесом. Их очень много — Шунут, Дыроватый Камень, Воробьёв… Все рвутся к ним, как к точкам обзора, с которых открываются красивые панорамы на зимний лес, уральские просторы. Это если говорить про путешествия одного дня.
Как многодневка, конечно — Маньпупунёр. Знаковый, сложный и захватывающий маршрут — однозначно. Прекрасный в любое время года. Некогда он был труднодоступным, сегодня проще — везде пробиты путики. Но погодные условия Северного Урала всегда готовы подкинуть сюрпризы в виде пурги или дождя, невовремя вскрывшихся рек, взорванных геологоразведочными машинами дорог… А лыжное восхождение для человека, который за рулём чувствует себя намного увереннее, чем на своих двоих — это тоже экстрим.