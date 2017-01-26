Красота не за горами

У Михаила Ерёмина, нашего эксперта по путешествиям на снегоходах в архивах немало потрясающих снимков из самых интересных маршрутов - Конжака, Маньпупунёра и многих других. Фото Михаил Ерёмин

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

Опубликовано в №14 от 27.01.2017

Сегодня мы открываем новую полосу, посвящённую путешествиям по Свердловской области. В каждом выпуске по этой тематике мы будем рассказывать о самых интересных маршрутах, проложенных по нашему региону. Мы выбрали для вас топ-5 самых захватывающих снегоходных туров.

1. Тур «Зимняя Чусовая»

Начинаем мы наш обзор с самого короткого по времени и километражу туру — поездки по реке Чусовой. Именно такие путешествия рекомендуют специалисты в туристической сфере для новичков — тех, кто ещё ни разу не катался на снегоходе, или тех, кто пока на этом виде транспорта чувствует себя не очень уверенно.

Этот маршрут даже в активе туристических фирм появился только в нынешнем сезоне. На снегоходах по знаменитой уральской реке вам предлагают отправиться из села Слобода. Великолепные скалы, простор — есть где разогнаться. А удобное расположение маршрута вблизи нескольких городов, в том числе Екатеринбурга, позволяет взять с собой детей. Как правило, гиды берут в такие небольшие путешествия ребят, которым исполнилось 8 лет, но только в сопровождении родителей. Длина маршрута составляет около 90 км и пролегает до села Чусовая. Желающие могут растянуть удовольствие от путешествия и на два дня — некоторые турфирмы предлагают переночевать на турбазе с трёхразовым питанием, а за отдельную стоимость и баню. В среднем тур на один день с обедом обойдётся вам примерно в три тысячи рублей. Один день и несколько приёмов пищи, остановка на турбазе — уже в 9 тысяч. Остальные опции ещё больше увеличат ценник.

Если вы хотите не просто покататься, а ещё насладиться природой и историей родного края — лучше заказывать тур с гидом. Эти маршруты, как правило, ещё и интереснее построены.

Фото: Михаил Ерёмин

2. Тур на Шунут-камень

Если вы ещё не бывали в знаменитом парке «Оленьи ручьи» — самое время это сделать. А даже если и бывали, путешествие по этим местам на снегоходе, нежели, скажем, летний или зимний поход, оставляет совсем другое впечатление. Один из туров по «Оленьим ручьям» включает очень красивые и знаковые места для нашего края. Туристам нужно добраться до посёлка Бажуково своим ходом, а дальше их посадят на снегоходы, на которых они поедут смотреть на самую высокую гору Среднего Урала — Шунут-камень. Возраст горы — более 600 миллионов лет. Затем можно отправиться посмотреть на целебный радоновый источник под названием Платонида, который тоже имеет интересную историю. А в некоторых турфирмах этот тур предполагает и возможность подняться на скалу Старик-камень — одну из вершин хребта Коноваловский Увал. По сути, на снегоходах вы будете кружить по небольшому радиусу, и прелесть этого тура не в расстоянии, а в красоте и уникальности природы.

Этот тур тоже прекрасно подойдёт для новичков, занимает он примерно один день — с десяти утра до восьми вечера. Маршрут предполагает наличие гида, поэтому с небольшим перекусом он обойдётся туристам примерно в 9 тысяч рублей на одного человека.

Фото: Михаил Ерёмин

3. Тур «Край седых гор»

Этот маршрут предполагает, что в нём принимают участие туристы с опытом езды на снегоходе. Хотя турфирмы делают оговорку, что и новичков они возьмут. Но каждый путешественник должен хорошо подумать: по силе ли ему такое приключение.

Если вы когда-нибудь слышали о горном марафоне «Конжак» (а «ОГ» следит за ним каждый год), то представляете себе, где примерно пролегает маршрут бегунов-высотников. Так вот в этом туре желающим предлагают прокатиться практически по тем же самым местам.

Это трёхдневная поездка и, предполагая, что горный ландшафт непрост даже для опытных водителей, турфирмы предлагают в каждый из дней возвращаться обратно на базу. А на следующий день, отдохнувшими, отправляться в следующее путешествие. Здесь вы можете увидеть скалы Серебрянский Камень, гору Тылайский Камень, побывать на знаменитой Поляне Художников. Именно туда в 50–60 -х годах XX века пришли четыре художника, в том числе и знаменитый Геннадий Мосин. В этих местах они провели целый отпускной месяц. А поскольку художники знали, что где-то рядом обитал медведь, то решили для большего спокойствия построить здесь дом, который позже назвали «Дом художников». Дом этот давно сгорел, а поляна до сих пор интересует туристов.

Предполагается, что каждый день туристы будут проезжать на снегоходах от 20 до 50 километров, любуясь прекрасными местными панорамами. Проживают путешественники в этих местах, как правило, на турбазе «Серебрянский Камень» — в рубленой избе, с печным отоплением. Для многих и это уже экзотика.

Если обращаться к услугам турфирмы, то такая поездка обойдётся вам примерно 23 тысячи рублей — с питанием и проживанием.

Фото: Михаил Ерёмин

4. Тур «Перевал Дятлова».

Этот тур у любителей экстрима идёт уже как задание «со звёздочкой». Он очень популярен не только у местных туристов — покататься на снегоходах в столь знаменитых местах едут со всей страны. Да и туры туда организовывают в том числе и столичные компании. Рассчитано такое путешествие на пять дней, и здесь обратно на турбазу не вернёшься. Назвался груздем — езжай без остановки до самого перевала.

Крайняя точка маршрута находится примерно в 300 км по прямой от ближайшей цивилизации — больницы или асфальтовой дороги. И при любом форс-мажоре придётся рассчитывать только на себя, гидов и команду, которая отправилась в экспедицию вместе с вами. Как правило, у гидов всегда с собой должна быть палатка с печкой — на случай вынужденной ночёвки. Но в данных погодных условиях — это самый крайний вариант, потому что гиды будут стараться организовать поездку так, чтобы всегда на ночь доезжать до тёплых изб. Оружие с собой в путешествие, как правило, не берут, ведь медведи зимой спят, а другие животные боятся шума и запаха снегоходов.

Если едете самостоятельно — своей командой, учесть нужно очень многое: и погоду, и точно выверенный маршрут, и умение всех членов экипажа управлять снегоходами. Но, конечно, все эти сложности стоит преодолеть, чтобы насладиться природой Северного Урала и хотя бы раз в жизни побывать в этом легендарном месте.

Турфирмы включают в программу тура — подъём на перевал Дятлова, посещение посёлка Ушма, знакомство с Горой Мертвецов, которая на мансийском звучит как Холатчахль, и находится на границе Свердловской области и Республики Коми. Такой тур обойдётся вам примерно в 37 тысяч рублей. Да, кто-то скажет, что на эти деньги можно и за границу съездить, но почему бы не потратить их на изучение родного края…

Фото: Михаил Ерёмин

5. Тур на Маньпупунёр

Этот тур возглавляет вершину нашего рейтинга — и по сложности, и по красоте маршрута. Если вы когда-то видели потрясающие фотографии плато Маньпупунёра, то, вероятно, навсегда влюбились в эти пейзажи. В эти необычайно красивые места есть туры на вертолёте, на автомобиле, но можно туда доехать и на снегоходе. Протяжённость маршрута — 400 километров. Стоит ли ехать туда, если ты новичок? Специалисты однозначно говорят — нет. Но некоторые турфирмы вас всё-таки возьмут.

Дорога на снегоходе будет занимать весь день (всего путешествие рассчитано на 5 суток). Остановки планируется только для ночёвки, причём на мансийском стойбище. Никаких кроватей и постельного белья. Туристы спят на деревянных нарах или на полу на туристических ковриках в своих спальных мешках. А если избушка будет занята (такое тоже бывает), придётся воспользоваться опять же экспедиционной палаткой с печкой.

Как нам рассказали в одной из турфирм, зачастую туристы ждут от этой поездки слишком многого — например, что кормить их будут северной рыбой: муксуном, нельмой или балыком из оленины.

Тут всех предупреждают, что питание в этом туре не будет отличаться ни от привычных нам сгущёнки, шпрот, каши и тушёнки. Что в первую очередь обусловлено безопасностью.

И ещё одна сложность. На само плато с недавнего времени в связи с правилами пользования заповедниками на снегоходе и какой-либо другой технике проехать нельзя. Поэтому егеря предлагают снегоходчикам альтернативный вариант — оставлять технику в 10 км от самих болванов и осуществлять восхождение к ним уже на лыжах, под коммерческим присмотром провожатых.

Если всё перечисленное вас не напугало, а только раззадорило — в путь. Что касается цены, за это удовольствие, то есть турфирмы, которые за путешествие группы из 6 человек возьмут с вас 80 500 рублей (то есть чуть больше 13 тысяч с каждого). Сложность лишь в том, чтобы набрать группу из шести смельчаков.

Фото: Михаил Ерёмин