Областная газета
Земства 27 января 2017, 06:00

В Свердловской области подстрелили волчицу весом 84 килограмма

Алёна Архипова

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.



  • Опубликовано в №15 от 27.01.2017 под заголовком «В лесном массиве  подстрелили  трёх волков»

Этой зимой в лесных массивах, расположенных за Белоярской АЭС, охотники подстрелили волчицу весом 84 килограмма и двух волков.

– Сейчас мы проводим зимний маршрутный учёт зверей, в том числе и хищников, – говорит егерь Белоярского районного общества охотников и рыболовов Владимир Кобяшев. – В этом году в Свердловской области численность волков стала больше. Последний волк-одиночка был замечен совсем недавно – проходил со стороны Верхнего Дуброво. Поводов к беспокойству нет, егеря ведут строгий учёт этого вида, к тому же волки подлежат отстрелу. Так что до конца февраля у охотников ещё есть время. 28 февраля сезон охоты закончится, после находиться в лесу с оружием будет запрещено правилами охоты.

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