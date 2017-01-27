Областная газета
Земства 27 января 2017, 06:00

Детский сад-долгострой в Заречном должны закончить до конца лета

Татьяна Горохова

В сентябре сюда должны прийти 280 маленьких зареченцев. Фото: Татьяна Горохова

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  • Опубликовано в №15 от 27.01.2017

Определён срок окончания работ на стройке детского сада, который не могут завершить уже три года. Дошкольное учреждение должно быть достроено до 31 августа 2017 года. В настоящее время работа на долгострое закипела.

Детский сад, который в народе называют «у кладбища» – за близость к городскому погосту, стал в Заречном притчей во языцех: его строительство началось 3 года назад, затем решили переделать проект, чтобы увеличить количество мест, но в итоге и финансирование потеряли, и стройку законсервировали. Строился детсад на дополнительные средства, выделяемые Новоуральску, Лесному и Заречному по Соглашению между Госкорпорацией «Росатом», и правительством Свердловской области. Строительство возобновилось в конце прошлого года, был заключён муниципальный контракт на 96 миллионов.

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