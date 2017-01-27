Элитный городок

Заречный. Фото: zar-yarmarka.ru

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Опубликовано в №15 от 27.01.2017

Это понимаешь сразу, как только въезжаешь в Заречный – чисто, уютно, компактно. Оранжевые фонари, оранжевые скамейки, оранжевые заборчики вокруг дорог, разноцветные дворовые площадки и много зелени – многоэтажки будто прячутся среди берёз и сосен. В городе прекрасный бассейн, спортивный комплекс, Дворец культуры, в котором занимаются тысячи горожан, отличные школы, нет очереди в детские сады, и практически все жилые дома капитально отремонтированы.

В Заречном нет бомжей, нет бараков, нет мусора. Люди хорошо одеты, интеллигентны и высокообразованны. У нас даже сантехники не выражаются. По уровню средней заработной платы ГО Заречный занимает третье место среди муниципалитетов Свердловской области, ведь здесь живут физики-ядерщики.

Посёлок Заречный появился на Урале в 1956 году для строителей АЭС. В 1992 году получил статус города, выйдя из состава Белоярского района.

Тогда же к Заречному присоединились село Мезенское, деревни Гагарка, Боярка и Курманка.

Общая площадь территории ГО Заречный: 29 927 гектаров.

Численность населения: 31 091 человек (на 1 января 2016 года).

Примерно треть трудоспособного населения трудится на Белоярской атомной электростанции. Работа напряжённая и крайне ответственная, ничего не должно раздражать работника после трудового дня: ни бытовые трудности, ни разбитые дороги, ни убогие пейзажи. Ведь завтра ему снова держать под контролем работу сложнейшего атомного объекта.

От такой работы и требования у зареченцев особенные. Всё должно быть чётко и по правилам. Не дай бог ошибка в газете – тут же звонят в редакцию: что вы наделали, это нарушение правил! Однажды, ради эксперимента, мы объявили конкурс – кто найдёт в газете больше ошибок, тому приз. Ажиотаж был необыкновенный.

Газета «Зареченская Ярмарка» основана в 1997 году. Выходит еженедельно в четверг. Тираж 2700 экземпляров. В штате работают 7 человек.

Редактор у «Зареченской Ярмарки» тоже «атомный» – первое высшее образование у меня в области физики. В Заречный попала по распределению после окончания уральского физтеха, затем работала в секретном институте, потом перестройка и… рождение первой независимой городской газеты.

2017 год для нас юбилейный, газете исполнится 20 лет, а Заречному – 25. Именно тогда, в далёком 1992 году, посёлок атомщиков выделился из состава Белоярского района, и, присоединив три деревни Боярка, Гагарка, Курманка и село Мезенское, а также территорию бывшей воинской части (п. Муранитный), получил статус города областного подчинения. С тех пор у нас появилась мечта: расти и развиваться. А мечты, как известно, сбываются!