Участки жителей Муранитного оказались в обременении Минобороны

На своём огромном участке семья Боковиковых смогла построить лишь баню, но, как выясняется, в запретной зоне Минобороны даже просто нахождение физических лиц запрещено. Фото: Юлия Вишнякова

Опубликовано в №15 от 27.01.2017 под заголовком «Земля попала под запрет»

Несколько десятков семей стали заложниками непростой ситуации: купленные ими участки земли в микрорайоне Муранитном попали в запретную зону Министерства обороны РФ.

– После рождения четвёртого ребёнка мы с женой поняли, что надо расширяться, поэтому ещё в 2010 году купили два участка земли на Муранитке, общей площадью 40 соток. В то время одна сотка земли стоила 10 тысяч рублей. Землю я покупал у компании «Виза-Вест», в подобных вопросах я разбираюсь, помню, что внимательно изу­чил документы: земля была без обременения и предназначалась под ИЖС.

На одном из участков мы построили баню, на её сооружение получать разрешение не нужно. Но когда в 2016 году принялись за строительство дома, и я пошёл в городскую администрацию за разрешением, то получил отказ. Оказалось, моя земля находится в запретной зоне Министерства обороны, – рассказывает зареченец Денис Боковиков.

Денису ещё «повезло», он не успел вложиться в строительство дома. В отличие от соседей, которые в своё время успели получить разрешение на строительство. Однако сейчас, когда дома достроены, они не могут поставить их на кадастровый учёт. Есть и семьи, которые продали свои квартиры, чтобы начать строительство на земельных участках…

По словам главного архитектора Заречного Яны Ворожцовой, после того, как в 2005 году военная часть в Муранитном была передислоцирована с территории Заречного, земельные участки были проданы Министерством обороны индивидуальным застройщикам и частным лицам. Однако в 2015 году Министерство обороны обратилось в Кадастровую палату с целью установить статус запретной зоны военного объекта на территории более 30 гектаров. И такой статус был установлен. В итоге владельцы земельных участков в Муранитном не могут приступить к их освоению. Потому что в особой военной зоне проживание физических лиц запрещено.

– Установленное военным ведомством ограничение в использовании территории влечёт за собой нарушение прав третьих лиц, которые являются добросовестными приобретателями земельных участков на территории микрорайона Муранитный, – добавляет Ворожцова.

Администрация города направляла письма в различные инстанции, подчёркивала, что воинская часть 21221 передислоцирована с территории ГО Заречный в 2005 году и военные объекты на данной территории отсутствуют. Однако из Приволжско-Уральского территориального управления имущественных отношений Министерства обороны РФ поступил ответ о неправомочности снятия данного ограничения.

– Согласно объяснениям, при принятии решения об установлении запретных зон Минобороны ориентировалось на документы, выданные в 40–60-е годы прошлого столетия, – поясняет Ворожцова.

Теперь, чтобы всё-таки попытаться снять с территории статус запретной зоны, департамент Минобороны России попросил предоставить схему расположения земельных участков на кадастровом плане. 1 ноября 2016 года такая схема была отправлена в Минобороны. Тогда же дума ГО Заречный направила обращение в адрес министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. А городская администрация повторно направила запрос в департамент имущественных отношений Министерства обороны РФ. Однако до сих пор ответа ни из Министерства обороны, ни из департамента имущественных отношений не поступало.

О проблеме жителей Муранитного стало известно и губернатору области Евгению Куйвашеву. Редактор «Зареченской Ярмарки» рассказала о сложившейся ситуации в конце 2016 года во время итоговой пресс-конференции.

– Я поручу министерству строительства и министерству по управлению госимуществом разобраться в этой ситуации и доложить мне, – пообещал губернатор.

Пока ситуация ждёт своего разрешения, жители Муранитного сдаваться не планируют. «Если Министерство обороны не снимет с земли обременение, пойду в суд, чтобы хотя бы вернуть вложенные в землю деньги», – замечает Денис Боковиков.