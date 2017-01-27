Средний Урал готовится к паводку

В Ирбите, где в прошлом году подтопило 145 придомовых подворий, нынче заложили в резервный фонд больше средств для возможных ЧС. Неизвестный фотограф.

Опубликовано в №16 от 28.01.2017

На Среднем Урале раньше обычного начали готовиться к предстоящему весеннему половодью. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, главная причина в том, что из-за сильных снегопадов количество снега уже превышает нормативные значения, между тем он ещё будет накапливаться до конца марта.

В Нижнем Тагиле постепенный сброс воды на плотинах Тагильского пруда и Ленёвского водохранилища решили начинать не в конце зимы, как это бывало в прошлые годы, а уже сейчас. Сброс производится постепенно, затворы приоткрываются на 10–13 сантиметров.

Основная задача — держать объёмы водохранилищ на нужном уровне до массового таяния снега ждём в марте. На время сброса рыбакам запретили выходить на лёд вблизи плотин. Из-за колебаний уровня воды возможно подмывание льда и его разрушение.

В Невьянском ГО после разгула прошлогодней стихии по инициативе минприроды области провели расследование и по его итогам решили расчистить и углубить дно реки Нейвы в районе села Быньги. По словам главного специалиста отдела гражданской защиты местной администрации Станислава Заикина , на этот год запланирована разработка проекта, работы пройдут в течение трёх лет за счёт субвенций из федерального бюджета.

, на этот год запланирована разработка проекта, работы пройдут в течение трёх лет за счёт субвенций из федерального бюджета. В Новолялинском ГО, где в прошлом году подтопило многострадальный посёлок Лобва, пока идёт только оргработа и подготовительные работы по очистке труб, проверке льда под мостами.

— В экстренных случаях может понадобиться спецтехника — сейчас ведём переговоры с предприятиями, кто что сможет выделить, — рассказали «ОГ» в отделе гражданской обороны администрации Новолялинского ГО.

На территории Слободо-Туринского МР готовятся к традиционному подтоплению одной из улиц в деревне Барбашиной, улицы в деревне Пушкарёвой и двух улиц в самой Туринской Слободе.

— Проводим подворовой обход населения — уточняем, где сколько человек проживает, и распространяем памятки, куда обращаться в случае наводнения. Хотя люди уже сами всё знают, подтопления у нас происходят каждый год, — рассказал «ОГ» завотделом по делам ГО и ЧС администрации Слободо-Туринского МР Николай Агеев. — Вода в этом году будет большая, поэтому администрация района увеличила финансовый резерв на мероприятия с 400 тысяч до миллиона рублей. Сейчас идут подготовительные работы: в сельских поселениях начали ремонтировать катера, готовятся распиловка льда и взрыв льда возле мостов.