Областная газета
Земства 28 января 2017, 09:00

Нижний Тагил ждёт трамвайная реформа

Первые трамваи уже поступили в Нижний Тагил. Фото: ИА «Все новости»

  • Опубликовано в №16 от 28.01.2017 

В ближайшие два года трамвайное сообщение в Нижнем Тагиле, как и в Екатеринбурге, ждёт реформа. Для этого закупят 30 низкопольных вагонов, построят новые линии и остановочные пункты в строящихся микрорайонах, увеличат количество рейсов. Новую схему работы электротранспорта вынесли на обсуждение горожан.

В постперестроечное время, попав в руки частного бизнеса, этот вид транспорта чуть было совсем не исчез, но сейчас муниципалитет вкладывает в его развитие серьёзные средства. После модернизации девяти тяговых подстанций прекратились аварийные отключения. Обновлён парк вагонов.

Транспортники предложили администрации города продолжить курс обновления. В этом году запланировано обособить пути сплошной линией разметки. Это позволит снизить простои во время пробок. Кроме того, дополнительно установят четыре остановочных комплекса и оборудуют девять автомобильных переездов.

Сейчас вагоны совершают 24 тысячи рейсов за месяц — через два года будут совершать около 30 тысяч.

Подготовлены планы по перспективному строительству трамвайных линий. Два километра новых путей должны будут соединить новостройки Алтайского микрорайона с центром Вагонки и значительно увеличить пассажиропоток. Ветка такой же протяжённости должна появиться и в Гальяно-Горбуновском массиве. На Тагилстрое протяжённость трамвайных путей может быть продлена ещё на три километра. Запрос жителей на этот маршрут есть.

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