Читатели «ОГ» из Покровска-Уральского проявили бдительность при строительстве программного дома

Подрядчики уверяют, что холода строительству — не помеха. Заснеженные блоки за домом пообещали не использовать и вывезти с участка. Фото Павел Ворожцов

Сюжет Дом с плесенью

Построенные для детей-сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья дома с плесенью на стенах и другими нарушениями.

Опубликовано в №17 от 31.01.2017

За полтора года «ОГ» рассказала про 19 домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, построенных с нарушениями. Жители Покровска-Уральского под Североуральском, заметив, что строительство дома в их посёлке на улице Свердлова повторяет знакомый сценарий — строительство приостановили, а продолжили зимой, — забили тревогу. «ОГ» попыталась разобраться, стоит ли бояться появления «строительного полуфабриката» и что делать людям, которые хотят удостовериться в качестве будущего жилья.

В чём проблемы?

Двухэтажный дом на пять семей на улице Хананова, 2 начали строить весной прошлого года. Муниципальный контракт на сумму в 7,8 миллиона был заключён с местной компанией «Орион», руководит которой Анатолий Каваляускас. Будущие новосёлы, естественно, не возражали, а вот жители окрестных домов на общем собрании высказали претензии к выбору места расположения новостройки. Во-первых, она оказалась на месте возведённой по муниципальной программе детской площадки, которую перенесли в школьный двор через дорогу и временно загородили ленточками. Во-вторых, по словам покровчан, этот участок и без того каждую весну затапливают грунтовые воды, и ставить дом на болоте — не лучшая идея.

— 50 лет назад на этом участке стоял частный дом, но он был перенесён: его «водило» из-за высокой влажности, — объясняет житель посёлка Александр Аниськов. — Поэтому долгие годы, до появления детской площадки, тут был хоккейный корт. На вопрос, не постигнет ли многоквартирник та же судьба, нам ничего не ответили.

Третья претензия у жителей появилась уже на стадии строительства: после выемки грунта для устройства фундамента работы неожиданно остановились. Людям сообщили, что нишу затопило из-за порыва водопровода. В итоге строительство отложили, и к обещанному сроку сдачи дома — 30 сентября — успели поставить только коробку. Зато сейчас, в морозы, на объекте вовсю кипят работы: свет в окнах, затянутых полиэтиленом, не гаснет допоздна.

Своими глазами

Такую коробку увидели и мы, когда приехали на место в разгар декабря. Объект стоял без ограждения и таблички с информацией о подрядчике. Как потом в «Орионе» объяснили: старый забор разобрали по осени, когда подводили к дому воду, новый простоял недолго и упал, а табличку вообще украли. Возле дома стояла печурка, похожая на мангал, с помощью неё отогревали мёрзлый песок для цемента.

К нашему приезду рабочие как раз закончили делать межкомнатные перегородки на первом этаже и по шнуру возводили стену в будущей квартире на втором этаже. Цемент размешивали тут же, рядом с сугробами снега: тепловая пушка ещё не успела обогреть помещение в 20-градусный мороз.

В соседнем помещении без потолка рабочий, посмотрев на сумеречное небо, бойко заявил:

— А тут мы не будем ждать, когда перекрытия привезут, начнём делать перегородку сразу.

— А если снег пойдёт — не помешает?

— Не помешает! Будем чистить, будем делать!

Вчера в администрации Североуральского ГО нам сообщили, что перегородки уже поставлены, сейчас рабочие монтируют стропильную систему.

Что на это говорят?

Площадка. По поводу детской площадки и. о. главы администрации городского округа Василий Матюшенко сообщил, что в посёлке в этом году вместо одного игрового комплекса будут целых три. Тот, что стоит при школе, пока огорожен в целях безопасности и к лету будет открыт. Ещё один предусмотрен проектом на прилегающей территории програмнного дома, а третий муниципалитет установил возле Дома культуры.

Грунтовые воды на поверку оказались порывом водовода… 30-летней давности.

— На глубине одного метра в котлован начала просачиваться вода, — рассказал инженер «Ориона» Александр Куликов. — Мы за свой счёт заказали в Екатеринбурге экспертизу, изыскания заняли полтора месяца. Оказалось, что это протечка водопроводной трубы на соседней улице, и протечке этой — уже лет 30, о чём мы и уведомили администрацию округа. Порыв трубы был устранён, но, чтобы предотвратить возможное появление грунтовых вод, дом решили строить не на обычном фундаменте, а на свайном. Само здание, согласно проекту, усилено армированными поясами через каждые три ряда блоков. Все дополнительные расходы мы взяли на себя — они составили не меньше полутора миллионов.

Простой в строительстве, по словам специалиста, был связан ещё и с тем, что приходилось решать другие вопросы по коммуникациям. Например, из-за того, что предоставленные технические условия расходились с фактическими, воду пришлось тянуть ещё на девять метров ближе к зданию.

— Из-за непредвиденных расходов по геологическим изысканиям стоимость выполнения работ выросла, так что причины задержек — объективные, — резюмирует Александр Куликов. — Но от работы мы не отказываемся. Дело это социально важное, и раз уж взялись за социальный объект, пусть медленно, но доведём его до конца.

Строительство в морозы «допустимо, если строго соблюдать технологию возведения кирпичной кладки при отрицательных температурах, — говорит специалист московского «Центра независимых строительных экспертиз» Александр Браже. — Если первым двум компонентам цементного раствора — цементу и песку абсолютно без разницы, когда их смешивают — зимой или летом, то вода при отрицательных температурах замерзает и снижает вяжущие свойства раствора, делая его более рыхлым и не позволяя уплотниться швам. Поэтому в сильные морозы кладку надо проводить с противоморозными добавками и с последующим упрочнением конструкции прогревом».

В «Орионе» нам объяснили: чтобы не прекращать строительство в суровых погодных условиях, запаслись цементом с противоморозными добавками, который покупают на бетонно-растворном узле завода железобетонных изделий в Североуральске.

— А за тем, чтобы дом не повторил судьбу 20 объектов, о которых вы писали, следит муниципальная «Служба заказчика», ход работ проверяется регулярно, — подытожил Василий Матюшенко. — Основная часть работ уже сделана, сейчас рабочие занимаются крышей, а в апреле можно просушивать его и начинать благоустройство. В августе, по моим подсчётам, строительство будет закончено.