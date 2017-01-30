Губернатор дал министрам поручения по Серебрянке

Дорога на Серебрянку. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №17 от 31.01.2017

Глава региона Евгений Куйвашев подписал перечень поручений по ремонту автодороги Нижний Тагил — село Серебрянка и по решению социальных вопросов, которые жители села обозначили 14 января на встрече с губернатором.

Напомним, вопрос по Серебрянке обсуждался 24 января в ходе рабочей встречи Президента РФ Владимира Путина с Евгением Куйвашевым. По итогам этой встречи губернатор поставил перед членами кабинета министров задачу исполнить поручение президента в сжатые сроки.

Министру транспорта и связи Василию Старкову поручено разработать план ремонтно-восстановительных работ на автодороге Нижний Тагил — село Серебрянка. Он также отвечает за улучшение качества услуг связи в этом населённом пункте. Министру строительства и развития инфраструктуры региона Михаилу Волковудано поручение спланировать работы по строительству в 2017 году пожарного депо в Серебрянке. Первый заместитель губернатора Алексей Орлов должен предусмотреть средства на эту стройку.

Другими социально значимыми вопросами будут заниматься заместитель губернатора Сергей Швиндт, министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов, и министр здравоохранения Игорь Трофимов.

На выполнение поручений направляются средства из резервного фонда правительства региона. В этом году на восстановительные мероприятия будет выделено свыше 100 миллионов рублей.