Модульный морг в Алапаевске заработает весной

Так выглядит алапаевский морг сейчас. Здание серьёзно изношено, работать там небезопасно. Фото: Кирилл Чернышов

Опубликовано в №17 от 31.01.2017

Департамент закупок министерства финансов Свердловской области провёл очередной аукцион на приобретение и установку модульного морга в Алапаевске.

Тюменская компания, которая победила в аукционе, должна ввести объект в эксплуатацию в марте 2017 года, а благоустроить территорию — в мае 2017-го. По данным «ОГ», это уже вторая компания, которая берётся за реализацию уникального для Свердловской области проекта. Фирма из Удмуртии должна была ввести объект в эксплуатацию ещё осенью, однако отказалась от выполнения контракта.

Как сообщили «ОГ» в Алапаевской ЦГБ, очередной аукцион состоялся в понедельник. Изначально сумма сделки составляла 15 миллионов рублей, но в ходе торгов она была снижена до 12,4 миллиона рублей. Модульное здание патолого-анатомического отделения расположится неподалёку от больничного комплекса, по Ленина, 123.

Напомним, о судьбе морга Алапаевской городской больницы «ОГ» писала в номере за 1 декабря 2015 года. Тогда единственный на три муниципалитета морг оказался на грани закрытия. Старый корпус 1965 года постройки, который и без того не соответствовал нормам СанПиНа по площадям и набору помещений, стал небезопасным для работников. Настолько, что районное отделение судебно-медицинской экспертизы решило переехать в Артёмовский — за 70 километров от Алапаевска. Кстати, в Талице, где здание местного морга 30 лет простояло без капремонта, тоже хотели возвести модульную постройку, но не решились.