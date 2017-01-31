Областная газета
Земства 31 января 2017, 06:00

Модульный морг в Алапаевске заработает весной

Так выглядит алапаевский морг сейчас. Здание серьёзно изношено, работать там небезопасно. Фото: Кирилл Чернышов

  • Опубликовано в №17 от 31.01.2017

Департамент закупок министерства финансов Свердловской области провёл очередной аукцион на приобретение и установку модульного морга в Алапаевске.

Тюменская компания, которая победила в аукционе, должна ввести объект в эксплуатацию в марте 2017 года, а благоустроить территорию — в мае 2017-го. По данным «ОГ», это уже вторая компания, которая берётся за реализацию уникального для Свердловской области проекта. Фирма из Удмуртии должна была ввести объект в эксплуатацию ещё осенью, однако отказалась от выполнения контракта.

Как сообщили «ОГ» в Алапаевской ЦГБ, очередной аукцион состоялся в понедельник. Изначально сумма сделки составляла 15 миллионов рублей, но в ходе торгов она была снижена до 12,4 миллиона рублей. Модульное здание патолого-анатомического отделения расположится неподалёку от больничного комплекса, по Ленина, 123.

Напомним, о судьбе морга Алапаевской городской больницы «ОГ» писала в номере за 1 декабря 2015 года. Тогда единственный на три муниципалитета морг оказался на грани закрытия. Старый корпус 1965 года постройки, который и без того не соответствовал нормам СанПиНа по площадям и набору помещений, стал небезопасным для работников. Настолько, что районное отделение судебно-медицинской экспертизы решило переехать в Артёмовский — за 70 километров от Алапаевска. Кстати, в Талице, где здание местного морга 30 лет простояло без капремонта, тоже хотели возвести модульную постройку, но не решились.

Быстрая реклама

«Переломный момент»

«Переломный момент»

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

Новые тарифы Екарты

Новые тарифы Екарты

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (31 января)


140 лет назад в регионе начали присуждать звание «Почётный гражданин»