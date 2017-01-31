У красноуральцев четвёртый день из крана бежит коричневая вода

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Опубликовано в №17 от 31.01.2017

В пятницу жители Красноуральска остались без воды из-за прорыва основного водовода диаметром 60 см. При устранении последствий произошло взрыхление илового осадка на дне резервуара технической воды, теперь жителям рекомендуют проводить дополнительную фильтрацию через вату и бинт, сообщили «ОГ» в пресс-службе МУП «МУК».

Причиной прорыва водовода могли послужить гидроудар или изношенность сооружения. Последствия коммунальной аварии были устранены в тот же день, 27 января. Сейчас ведутся дезинфекция и хлорирование воды. В связи с инцидентом на предприятии пообещали произвести перерасчёт с 27 января до момента подачи воды, отвечающей требованиям санитарных правил.