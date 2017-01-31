Сысерть может остаться без автобусов

МУП осуществляет перевозки по двум десяткам маршрутов. Фото: газета «Маяк»

Опубликовано в №18 от 01.02.2017

Более 60 сотрудников МУП «Сысертское автотранспортное предприятие» написали заявления, что не выйдут на работу до полной выплаты заработной платы. Её сотрудники не получали с осени. С декабря предприятие находится в стадии банкротства. Дума Сысертского ГО поручила мэру Александру Карамышеву на внеочередном заседании 7 февраля отчитаться о решении проблемы.

— Мы ежегодно заслушивали отчёты о том, что часть рейсов МУПа убыточна, и поэтому предприятие не может выйти на нормальный уровень рентабельности. Мы неоднократно приглашали мэра выступить перед депутатами. Вопрос стоял в плане работы думы на ноябрь прошлого года, но администрация попросила отсрочку до февраля следующего, сославшись, что разрабатывает возможность вывода предприятия из кризисного состояния. Но кризис усугубился, — рассказала «ОГ» председатель сысертской думы Олеся Сирман-Прочитанская. — Конкурсный управляющий направил сотрудникам уведомление, что они будут уволены в связи с ликвидацией. Часть рейсов отменена, поэтому от жителей поступает много звонков.

По результатам контрольной проверки в середине января выяснилось, что не все водители сдавали выручку с билетов. Большинство сотрудников, включая 25 из 29 водителей автобусов, отказались выходить на работу, поэтому сразу на нескольких маршрутах произошёл сбой. Как пояснили «ОГ» в администрации, на часть маршрутов по решению конкурсного управляющего были наняты частные перевозчики. Несколько водителей отказались от забастовки после частичной выплаты зарплаты. В администрации пояснили, что серьёзных сбоев на маршрутах удалось избежать.

— Администрация выделила предприятию 1,9 миллиона рублей, которые мы заложили в бюджет на субсидирование убыточных маршрутов. Задолженность по зарплате за ноябрь-декабрь на предприятии составила 3,3 миллиона рублей, — рассказал «ОГ» глава Сысертского ГО Александр Карамышев. — На что конкретно направить деньги — распорядится конкурсный управляющий. Помимо невыплаты зарплаты у них есть ещё одна проблема — частично повреждённый подвижной состав, который нуждается в ремонте. В стадии конкурсного производства МУП будет находиться до 15 июня — после этого на очередном заседании конкурсный управляющий примет решение о дальнейшей судьбе предприятия.