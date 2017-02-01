Областная газета
Земства 1 февраля 2017, 06:00

В посёлке Покровск-Уральский закрылся градообразующий завод

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Во время отгрузки продукции пыли от «Уральского щебеня» значительно меньше, чем во время работы. Фото: Павел Ворожцов

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  • Опубликовано в №18 от 01.02.2017

В североуральском посёлке Покровск-Уральский закрылся градообразующий завод «Уральский щебень», на который местные жители жаловались из-за пылевой завесы и шума дробилок.

На днях в администрации городского округа корреспонденту «ОГ» подтвердили, что деятельность предприятия была приостановлена по решению его руководства и экономическим причинам, 102 работника комбината были уволены и встали на биржу труда. 

Покровск-Уральский, Уральский щебень, экология

От «Уральского щебня» до жилого сектора - рукой подать: жители крайних домовладений жалуются на то, что в огородах цементируется земля. Фото: Павел Ворожцов

Между тем, по словам местных жителей, на заводе с середины декабря продолжает работать участок отгрузки готовой продукции.

Покровск-Уральский, Уральский щебень, экология

Сугробы у погрузочной площадки «Уральского щебня». Фото: Павел Ворожцов

Как оказалось, десять лет назад во время строительства завод не снабдили в должной мере укрытиями и системами очистки воздуха, а последующая модернизация по итогам предписаний надзорных органов ситуацию не спасла. Пыль спускается на огороды и в дома, а сугробы в черте посёлка на разрезе похожи на слоёный пирог из чистого снега и почерневшего от работы завода.

Покровск-Уральский, Уральский щебень, экология

Сугробы в черте посёлка на разрезе похожи на слоёный пирог из чистого и почерневшего во время работы завода снега. Фото: Павел Ворожцов

По словам сельчан, подобная ситуация уже повторялась неоднократно: завод временно закрывали якобы из-за нарушения экологических требований, а через несколько месяцев простоя работа возобновлялась. «ОГ» будет следить за развитием событий.

Покровск-Уральский, Уральский щебень, экология

По словам сельчан, «Уральский щебень» уже неоднократно закрывался и снова возобновлял работу.  Фото: Павел Ворожцов

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