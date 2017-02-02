Областная газета
Земства 2 февраля 2017, 07:00

«В одной руке трость, в другой — поленья»

Батареи в доме Галины Яковлевой теперь холодные. Выручают печь, которую приходится топить дважды в день, и обогреватель, выделенный администрацией. Фото: Галина Соколова

  • Опубликовано в №19 от 2.02.2017

14 октября прошлого года в селе Бродово Горноуральского ГО взамен старой убыточной котельной запустили новую, газовую. Но первые морозы практически все местные жители встретили с обогревателями. Администрация предложила бродовцам отапливаться с помощью купленных за свои деньги газовых котлов, но необходимые для подключения домов к газопроводу работы до заморозков провести не успели. В итоге одни бросились брать кредиты и согласовывать документы с газовиками, другие — реанимировать старые печи и запасаться дровами. Как обстоят дела в Бродово сегодня — узнала корреспондент «ОГ».

Сегодня в Бродово к газу подключены 53 домовладения — четвёртая часть жителей. Дом Людмилы Оноховой газифицировали 27 декабря, так что Новый год семья встретила с тёплыми батареями. Хозяйка рассказывает, жить с газом не только удобнее, но и выгоднее:

— За два месяца, что согласовывала проект и ждала подключения дома, отапливала комнаты электричеством. Нагорало на 3,5 тысячи рублей. За газ плачу в два раза меньше.

Чтобы получить голубое топливо, Людмиле Павловне пришлось побегать по инстанциям, уезжая за 60 километров от дома. И заплатить: 16 тысяч рублей за вхождение в партнёрство, пять тысяч за проект, 20 тысяч за ввод газа. То, что администрация помогла ей и ещё 17 жителям приобрести в рассрочку котёл за 43,5 тысячи, хозяйка считает удачей.

Среди тех, кто остался в шаге от голубого топлива, жительница улицы Новой Галина Яковлева. Она взяла кредит, купила оборудование, заплатила за ввод газа. На этом деньги закончились — сейчас на замену внутренних коммуникаций средств нет. Пенсия у женщины, работавшей бухгалтером, невелика. Помощи ждать не от кого — Галина Васильевна схоронила обоих детей. И всё же провести в дом газ ей очень хочется.

— У меня дом всегда был с центральным отоплением. Я печь пару раз в год топила, чтобы сырость не разводить. А сейчас купила уже вторую машину дров. Мучаюсь с ними. От поленницы еле иду — в одной руке трость, в другой — поленья. Спина уже не разгибается, — жалуется пенсионерка.

Галина Яковлева не требует безвозмездной помощи, а только мечтает оформить ещё один кредит. Ей нынче исполнится 75 лет, а возрастным клиентам в ссудах отказывают.

«Дрова купили на путинские пять тысяч»

Бродовцы с улицы Мира ждут газ с 2008 года. Они первыми вступили в партнёрство, сдали взносы, закупили оборудование. Но из-за ошибки в проекте их улица оказалась без газа. Большинство из них — люди преклонного возраста.

— На дрова сил уже нет, да и стоят они недёшево. Зима холодная. Одну машину сожгли до Нового года, другую купили на путинские пять тысяч рублей. У нас почти все пенсионеры эту выплату издержали на дрова. Плохо, что мы не знаем точно, будут ли нас вообще подключать к газу, — сетуют супруги Стародубцевы.

Как сообщил «ОГ» замглавы администрации Горно-уральского ГО по ЖКХ Андрей Гебень, проект газификации улицы Мира сейчас проходит госэкспертизу, замечания в нём устранены. Газопровод должен появиться к следующему отопительному сезону.

Администрация неоднократно упрекала жителей в плохой подготовке к приёму газа, на что бродовцы имеют контраргумент — единственная муниципальная квартира, где проживает выпускник детдома, до сих пор к газу не подключена. Ну не получается газификация кавалерийским наскоком в сёлах, и всё тут.

Будут и такие, кто на газ не перейдут никогда. На днях в двух бродовских семьях были изъяты из опасных условий десять детей. За долги в их домах было ограничено электроснабжение, обогреватели потухли. Два этих дома сегодня пусты, они ощерились замороженными окнами. Их хозяева никогда не найдут средств и не изъявят желания газифицировать жильё.

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