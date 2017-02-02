Областная газета
Земства 2 февраля 2017, 06:00

Экс-мэры Сысерти будут получать меньше

Фото: sysertgrad.ru

  • Опубликовано в №19 от 2.02.2017

Доходы ушедших на пенсию глав Сысертского ГО серьёзно снизятся вместе с надбавкой за выслугу лет: теперь вместо «80 процентов от денежного содержания действующего главы» они будут получать только 80 процентов от его оклада. Норма, которая работала в муниципалитетах Среднего Урала в конце 1990-х, до настоящего времени оставалась только в одном ГО — Сысертском.

Поправку в устав муниципалитета о снижении надбавки за выслугу лет приняла на днях муниципальная дума. Она будет распространяться не только на будущих экс-мэров, но и на бывших градоначальников, которые уже на пенсии. В сентябре прошлого года на публичных слушаниях изменения в устав поддержали, однако в декабре на депутатских комиссиях стали возникать сомнения, этично ли лишать больших доплат тех, кто к ним привык? Расхождения в суммах «до» и «после» внесения поправки — достаточно серьёзные. Если раньше один из предыдущих глав получал надбавку к страховой пенсии в размере 106 тысяч рублей, то теперь будет получать только 36.

— Вопрос получился достаточно дискуссионным, однако решение изменить устав мы всё-таки приняли. Такой нормы сейчас нет ни в одном крупном муниципалитете. Но до 2000-х годов многие выплачивали надбавки главам на пенсии исходя из содержания, в которое, помимо оклада, включаются различные надбавки. В своё время Федерация, а затем и область приравняли принципы формирования этой выплаты к той, которая выплачивается бывшим госслужащим. Сейчас законодательство изменилось, и мы должны были привести свой устав в соответствии с ним, — пояснила «ОГ» председатель Сысертского ГО Олеся Сирман-Прочитанская.

Отметим, надбавка к пенсии бывшим главам, рассчитанная от «содержания», сейчас осталась только в сельских и городских поселениях — Дружининском ГП, Байкаловском, Сладковском, Ницинском и Слободо-Туринском СП.

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