20-й дом с плесенью обнаружен в Верхотурье

Дом по Заводской, 4а в Верхотурье только внешне выглядит привлекательно. Фото: vk.com

Сюжет Дом с плесенью

Построенные для детей-сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья дома с плесенью на стенах и другими нарушениями.

Опубликовано в №19 от 2.02.2017

С июля 2013 года «ОГ» насчитала уже 20 программных новостроек, жители которых жалуются на плесень в квартирах. 20-й проблемной точкой стал дом в Верхотурье по улице Заводской, 4а. Как утверждают жильцы дома, плесень в квартирах и подъездах могла появиться от сырости. В администрации «ОГ» заверили, что держат ситуацию на контроле.

Новосёлы заехали в 35-квартирный дом год назад, накануне Нового, 2016 года. Весной в подвале дома уже стояла вода.

— Если тогда она была прозрачной и мы использовали её, чтобы мыть подъезд и поливать цветы, то ближе к осени она потемнела, как канализационная вода, и стала пахнуть, как аммиак. К осени мы начали бить тревогу и обращаться во всевозможные инстанции, — рассказала «ОГ» жительница дома Лилия Машковцева. — Из подвала сырость начала подниматься. В подъездах и у многих соседей на стенах появилась плесень — вероятно, из-за повышенной влажности в помещениях. Я живу на третьем этаже, поэтому с моей квартирой всё более-менее, но в подъезд иной раз совсем выходить не хочется.

Дом обслуживает управляющая компания «Родной посёлок» — она же, как сообщили жители, занимается откачкой нечистот. Но последний раз работы производились осенью 2016 года и смогут быть продолжены только в весенне-летний период. В администрации Верхотурского ГО журналиста «ОГ» заверили, что о проблеме знают и держат вопрос на контроле.

— Мы действительно ещё не закончили осушение земельного участка. Сейчас по причине неблагоприятных погодных условий работы мы продолжить не можем, но весной они возобновятся, — пообещал «ОГ» глава Верхотурского ГО Алексей Лиханов. — К сожалению, в прошлом году недобросовестный подрядчик дренажные работы выполнил не в полном объёме; естественно, деньги он за них не получил. Что касается грибка на стенах, утверждать, что он появился от повышенной влажности, я не берусь. Нужно проверять, каждый случай индивидуален. Может быть, сказалась сырость, а может — жильцы недобросовестно содержат своё жилище. Будем работать.