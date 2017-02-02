К марту частные инвестиции в ЖКХ области достигнут четырёх миллиардов рублей

Ввод нового энергоблока на Верхнетагильской ГРЭС позволит вывести из эксплуатации устаревшее неэкономичное угольное оборудование. Фото: energy-solution.ru

Опубликовано в №19 от 2.02.2017

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подвёл итоги по основным направлениям работы возглавляемой структуры. Как заявил министр, принято решение в дальнейшем более активно привлекать в сферу ЖКХ представителей бизнеса. Уже к концу первого квартала 2017 года частные инвесторы намерены вложить в коммуналку порядка четырёх миллиардов рублей.

— За прошедший год было заключено 23 концессионных соглашения в 18 муниципальных образованиях на сумму почти 3,8 млрд рублей. И этот процесс активно ведётся — только за минувший месяц 2017 года было заключено 3 таких соглашения. Мы планируем, что по итогам первого квартала 2017 года у нас объём заключённых концессионных соглашений превысит 4 миллиарда рублей, — пояснил министр, отметив, что наиболее крупное соглашение заключено по модернизации теплоснабжения Каменска-Уральского (900 миллионов рублей за пять лет).

— Отдельно у нас стоит программа капремонтов. Все мы помним о невыполнении программы в 2015 году, знаем о причинах. Поэтому по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева министерство напрямую взяло на себя работу профильного фонда, как организационную, так и методическую, — пояснил министр.

По предварительным оценкам, за минувший год выполнены комплексные ремонтные работы в 1984 многоквартирных домах, а если приводить статистику по количеству отдельных работ, то этот показатель превысит 14 тысяч. Отметим, что на программу было потрачено 5,5 миллиарда рублей. Качество проживания улучшили почти 400 тысяч жителей области.

Некоторые объекты, возведение которых началось в минувшем году, будут введены в эксплуатацию в этом. В частности, запуск подстанции «Надежда» и энергоблока на Верхнетагильской ГРЭС, окончание модернизации очистных сооружений в Верхней Пышме и выполнение основных работ по строительству водовода в Краснотурьинске (ввод в первой половине 2018 года).