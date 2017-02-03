Областная газета
Земства 3 февраля 2017, 06:00

Детская КВН-команда получила приглашение от Александра Маслякова

Сергей Озорнин главный редактор газеты «Камышловские известия»

В ноябре команда «Камышловский уезд» заняла первое место на областном фестивале «Шарм-2016». Неизвестный фотограф

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  • Опубликовано в №20 от 03.02.2017

На камышловской земле всегда было развито КВН-движение. В 2016 году после успешного выступления на VI Международном фестивале детских команд КВН в Анапе команда «Сборная лицея» лицея № 5 получила официальное приглашение от Александра Маслякова на 1/4 финала Всероссийской юниор-лиги КВН в Москву.

Для «усиления состава» в ноябре была создана новая объединённая команда города и района «Камышловский уезд», в которую влилась «Сборная большой перемены» (Скатинская школа). Но сначала наставники команды Михаил Скакунов и Сергей Королёв стали готовить юных кавээнщиков для выступления на фестивале в Сухом Логе и на областном фестивале юниор-команд КВН «Шарм-2016». Благодаря союзу лицея № 5 и администрации Камышловского района стало возможным приглашение авторов шоу «Уральские пельмени» Артёма Пушкина, Сергея Романенко и Елены Гордеевой. За несколько дней был наработан хороший юмористический материал и «обкатан» на этих фестивалях. И в Сухом Логе, и в Екатеринбурге «Камышловский уезд» занял первое место!

В декабре команда «Камышловский уезд» отправилась в Москву, на четвертьфинал Всероссийской телевизионной лиги КВН среди учащейся молодёжи. Наши ребята выступили хорошо, но, к сожалению, не прошли в полуфинал и вернулись с дипломом участника телевизионного проекта «Детский КВН». У юных кавээнщиков ещё всё впереди.

С 18 февраля на федеральном государственном телеканале для детей «Карусель» начинаются трансляции игр Всероссийской юниор-лиги КВН, вести которые, кстати сказать, будет внучка легендарного Александра Маслякова Таисия. Эфир с участием команды «Камышловский уезд» состоится 4–5 марта.

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