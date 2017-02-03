Областная газета
Земства 3 февраля 2017, 06:00

«КамышLove» продолжил тему любви

Сергей Озорнин главный редактор газеты «Камышловские известия»

В тёмное время суток надпись смотрится особенно красиво. Фото: Андрей Зайков

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.



  • Опубликовано в №20 от 03.02.2017

На территории Камышловского краеведческого музея появился новый объект – светящаяся инсталляция «КамышлLove». Напомним, что в сентябре 2016 года во дворе музея при поддержке городской администрации, думы и председателя Заксобрания области Людмилы Бабушкиной была оформлена Аллея любви и верности, на которой расположились ротонда, колодец, мост поцелуев, скамья примирения.

Новая инсталляция стала своеобразным продолжением темы любви. Она представляет собой сочетание названия города и слова «любовь» (пусть даже на английском языке – Love). А установили объект именно здесь, потому что дворик музея пользуется у жителей популярностью как зона для фотографирования. Идея создания инсталляции принадлежала председателю думы Татьяне Чикуновой и заместителю главы города Алексею Половникову. А воплотилась она при финансовом участии депутатов гордумы прошлого и нынешнего созывов, а также многих неравнодушных людей, которые оказали финансовую помощь и непосредственно участвовали в создании и монтаже конструкции.

– В Новый год принято дарить подарки. Вот и мы решили сделать подарок и признаться городу в любви. Думаю, что это станет излюбленным местом камышловцев, и они ещё больше будут любить наш город, – сказала Татьяна Чикунова после открытия нового арт-объекта.

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