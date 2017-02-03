Камышловский птицепром взлетает

Ещё один «герой» появился на свет. Фото: Андрей Зайков

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Опубликовано в №20 от 03.02.2017

Восемь лет назад в Камышловском районе было создано новое сельхозпредприятие – Племенной птицеводческий репродуктор (ППР) «Свердловский». Начинали тогда буквально с нуля – с 15 человек, работающих на инкубаторе, постепенно восстанавливали полуразрушенные здания, принадлежащие когда-то совхозу «Камышловский». Так появились производственные площадки в деревнях Баранниковой, Фадюшиной и Заречной. Сегодня предприятие «подняло» уже около 70 процентов активов разрушенного птицесовхоза.

В 2015 году предприятию присвоен статус «Племенной завод», а в сентябре 2016-го получили ещё более высокий статус – «Селекционно-генетический центр по разведению кур кросса «Хайсекс Браун». В настоящее время аналогов центру в России нет.

– Мы развиваем яичное направление племенной птицы. Предприятие входит в российскую программу по импортозамещению (из племенных по несушкам – единственное в России). Мы – совместное предприятие с голландской компанией «ISA Hendrix Genetics», специализирующейся на воспроизводстве племенной птицы, – рассказывает директор предприятия Алексей Константинович Грачёв.

Взрослое поголовье кур-несушек на сегодняшний день – более 260 тысяч голов. Действуют три площадки: в Баранниковой, Фадюшиной, Заречной. И четвёртая – в Камышлове.

– Расширяем производство на площадке в Заречной, ведём реконструкцию зданий. Введены в эксплуатацию два корпуса. На площадке в Баранниковой добавили корпус выращивания ремонтного молодняка. Объём производства на Зареченской площадке вырастет на 30 процентов. Нам не хватает инкубаторных мощностей, поэтому в ближайшее время нужно будет строить новый инкубатор для производства цыплят финального гибрида, чтобы обеспечить ими птицефабрики, которые не имеют собственных родительских стад. Нужно строить и новый кормозавод, так как существующий цех работает уже на пределе возможностей. Поскольку спрос есть, это стимул для наращивания объёмов производства, – отмечает Алексей Грачёв.

– Кроме российских партнёров предприятие сотрудничает с многими иностранными. Первый зарубежный клиент появился в 2010 году. На сегодня камышловским племенным яйцом и суточными цыплятами комплектуется около 60 процентов рынка России, поставки также идут в Казахстан, на Украину, в Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан, Монголию. Заключён договор с Китаем на поставку птицы.

– Помимо того, что трудится сами, работу даём минимум 15 организациям вокруг – это магазины, торговые организации, ИП, много транспортных предприятий, на строительстве работает четыре подрядчика, – говорит Алексей Грачёв. – Кроме того, у нас четыре торговых точки, где продаём свою продукцию. Сегодня наш штатный коллектив – около трёхсот человек. В перспективе мы должны увеличить предприятие практически вдвое. Заканчиваем в этом году строительство двухэтажного жилого дома. Всё время живём завтрашним днём.