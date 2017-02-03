Областная газета
Земства 3 февраля 2017, 06:05

Шлем, метёлка и велосипед: как выглядит лучший городской дворник?

«Всем читателям желаю добра, здоровья, успехов и не сидеть без дела!» – говорит дворник Вячеслав Иванов. Фото: Андрей Зайков

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  • Опубликовано в №20 от 03.02.2017

Этого человека в Камышлове знает почти каждый: ежедневно он борется за чистоту нашего города. Обычно он ездит на велосипеде с полным арсеналом инвентаря и специальных приспособлений для уборки улиц, одет в удобный рабочий костюм, на голове – шлем.

Вячеслав Иванов – человек, влюблённый в Камышлов, окружающую природу и свою работу. Я хорошо помню, когда несколько лет назад впервые увидела его, подметающего улицу у входа в здание администрации. Он был вежлив, со всеми здоровался и, улыбаясь, желал хорошего дня. И сейчас в суете, когда мчусь куда-то по своим делам, увидев его, всегда в ответ на его улыбку тоже хочу улыбнуться.

– Я очень люблю свой город. Уезжал жить и в Каменск-Уральский, и в Екатеринбург, но всё равно возвращался обратно, – рассказывает Вячеслав.

Он младший ребёнок в многодетной семье. Жизнь была несладкой, но несмотря на это, Вячеслав старался всегда быть оптимистом. О своей работе он отзывается с теплотой, говорит, что она стабильная. Каждое утро Вячеслав Валентинович встаёт в пять утра, чтобы к шести уже быть на работе: чистить улицы от снега, чтобы люди могли комфортно передвигаться. За закреплёнными объектами (у него их два – территории, прилегающие к зданию администрации и к зданию управления социальной защиты населения) он следит ответственно.

– К своей работе я подхожу творчески, – делится Вячеслав Иванов. – Сделал на заказ специальную металлическую лопату, тележку, чтобы удобно было убирать снег и чистить улицы. Летом слежу, чтобы вовремя была скошена трава, приобрёл для этого немецкую газонокосилку. А в целях безопасности, так как постоянно езжу по дорогам, купил шлем.

Два велосипеда, метёлка, тележка, лопата, коса, газонокосилка – вот неполный перечень специального рабочего инвентаря, который Вячеслав Валентинович приобрёл за свой счёт и о котором с гордостью говорит: это мои большие помощники. И добавил, что ещё в работе ему помогает музыка, которую он часто слушает. Именно любимые мелодии поднимают настроение и отвлекают порой от грустных мыслей.

Вячеслав поделился, что в свободное время любит читать, в основном литературу в электронной библиотеке, недавно прочёл роман Достоевского «Идиот», а любимое произведение – «Три мушкетёра» А. Дюма. Осваивает и виртуальное пространство Интернета – с удовольствием играет в футбол, хоккей, шахматы, интересуется политикой. О своих планах и желаниях Вячеслав Валентинович говорит скромно и искренне: мечтает о хорошей жизни, достатке, семейном уюте и детях.

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