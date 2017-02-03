Областная газета
Земства 3 февраля 2017, 06:00

Главный редактор газеты «Камышловские известия»: «Мы – уникальная территория».

Сергей Озорнин главный редактор газеты «Камышловские известия»

Датой образования первого поселения, на базе которого были заложены город Камышлов и прилегающие к нему деревни, принято считать август 1668 года. Ныне это два муниципалитета – Камышловский городской округ и Камышловский муниципальный район

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.



  • Опубликовано в №20 от 03.02.2017 под заголовком «Нам есть  чем гордиться»

Камышлов – уютный старинный провинциальный городок, расположившийся на юго-востоке области и со всех сторон окружённый сёлами, посёлками и деревеньками. Все эти населённые пункты в целом на сегодня образуют два муниципалитета – Камышловский городской округ и Камышловский муниципальный район. В состав района, в свою очередь, входят пять сельских поселений – Восточное, Галкинское, Зареченское, Калиновское и Обуховское.

Датой образования первого поселения, на базе которого были заложены город Камышлов и прилегающие к нему деревни, принято считать август 1668 года. Ныне это два муниципалитета – Камышловский городской округ и Камышловский муниципальный район.

  • Общая площадь территории МО Камышловский ГО: 5 406,7 гектара. Численность населения: 26 569 человек (на 1 января 2016 года).
  • Общая площадь территории МО Камышловский муниципальный район: 220 000 гектаров. Численность населения: 28 667 человек (на 1 января 2016 года).

Мы – уникальная территория. И прежде всего – благодаря своему географическому положению. Районный центр расположен на берегу реки Пышмы и на перекрёстке четырёх направлений – тюменского, екатеринбургского, курганского и ирбитского.

Сергей Озорнин, «Камышловские известия»

Сергей Озорнин,  главный редактор  газеты «Камышловские известия»

В XIX веке через Камышлов пролёг Сибирский тракт и железная дорога Екатеринбург – Тюмень. Активно развивалась торговля. Камышлов и по сей день сохранил свой исторический архитектурный облик и колорит провинциального купеческого городка. Сохранены торговые и ремесленнические традиции. Ежегодно проходит пять крупных ярмарок, среди которых фестиваль под названием «Земляничный джем». Развивается и событийный туризм. Многим уральцам известен Международный джазовый фестиваль «УралТерраДжаз», в этом году он пройдёт уже в пятый раз.

Среди сохранённых памятников зодчества – главная достопримечательность Камышлова и его визитная карточка – Покровский собор, который виден из любой точки города.

В Камышлове действуют промышленные предприятия: электротехнический завод выпускает аппаратуру для оснащения железной дороги, ООО «К-777» – строительные материалы, завод «Урализолятор» – электротехнический фарфор.

Камышловский район известен как перспективная аграрная территория, на которой успешно работают 41 сельхозпредприятие и 13 фермерских хозяйств. Славен район знаменитой уральской здравницей – санаторием «Обуховский» и обуховскими минеральными водами, лыжной базой «Масляны». В каждом из пяти поселений есть какие-то объекты, позволяющие судить об их особенностях. В Калиновском сельском поселении, например, находится Еланский военный гарнизон, в Восточном – учреждения ГУФСИН РФ для осуждённых, в Галкинском – обширные сельхоз- и охот­угодья, в Зареченском – птицесовхоз «Скатинский» и племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский».

И ещё много чего интересного и особенного есть в нашем городе и районе, всё перечислить просто невозможно, но самое ценное, что у нас есть – это люди. Инициаторы, созидатели, новаторы, победители и мастера своего дела. О них мы, коллектив редакции, регулярно рассказываем со страниц газеты и будем делать это и впредь.

«Камышловские известия»: Газета основана в январе 1918 года. Выходит на территории города Камышлова и Камышловского района 3 раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Тираж – 6 600 экз. В штате работают 17 человек. Сайт www.kam-news.ru

Ровно через год, в январе 2018 года, газета «Камышловские известия» будет отмечать 100-летний юбилей. Мы уже начали подготовку к нему, презентовав читателям тематические страницы «ИстоКИ». А так как история газеты связана с историей города и района, это повод для журналистов с удвоенной силой браться за перо и писать о нашем достоянии – земляках, прославляющих любимый Камышлов, Камышловский район, Свердловскую область, Россию. Нам есть кем гордиться!

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