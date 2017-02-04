Женщина-печник из Нижнего Тагила «топит» конкурентов

Тагильчанка Ольга Корёжина много лет работает сменным мастером на предприятии «Уралхимпласт». Но как профессионала её признают не только на заводе. Фото: Илсур Хабибулин

Сюжет «Наши люди»

Многие из нас имеют хобби, но не каждый добивается на этом поприще заметных успехов. В этой рубрике мы будем рассказывать о жителях области, чьи увлечения сделали их известными в своём посёлке, городе или даже стране.

Опубликовано в №21 от 4.02.2017

Вся производственная карьера тагильчанки Ольги Корёжиной связана с химической промышленностью. Её уважают и на заводе «Планта», где она много лет трудилась над оборонными заказами, и на Уралхимпласте, где ей доверили беспокойную должность сменного мастера. Но есть у Ольги и ещё одно занятие, которое прославило её на всю округу — уже 14 лет она кладёт на заказ печи.

В производстве изделий из второпласта Ольга Корёжина знает все нюансы. Когда по претензиям тагильских химиков на завод приезжают поставщики сырья, на эти встречи приглашают мастера Корёжину. Она без лишней дипломатии объяснит, почему для работы с капризным полимером недопустимы отклонения от стандарта, а тем более посторонние включения. При надобности Ольга может выполнять работу и на токарном станке, и на прессе. У неё широкий профессиональный кругозор и небезразличное отношение ко всему, что происходит на заводе. Но дела заводские — не вся её жизнь. Ольга воспитывает двух дочерей и имеет несколько весьма своеобразных увлечений: вышивает картины, ловит рыбу и… кладёт печи. О том, как стала печником, она рассказывает с улыбкой:

— Купили мы для мамы и бабушки дом в Черноисточинске, и захотелось им новую печь. Хотели нанять печников, но мама предложила мне попробовать самой.

Ольга пролистала книжку, потом при разборе старой печи запомнила, как идут дымоходы, и за 10 дней сложила новую — получилось идеально. Старшие женщины нарадоваться не могли, похвалились знакомым. Новостью заинтересовался сосед, попросил сделать печь с камином. Так и пошли заказы от жителей Черноисточинска, Шиловки, Монзино — всех тагильских окрестных деревень и посёлков. Счёта своим созданиям Ольга не ведёт, объявлений нигде не публикует, а народ стоит к ней в очередь.

— Сейчас печных бригад много, но они мне не конкуренты. Я работаю по-женски аккуратно и неторопливо. Беру в руки глину, разминаю. Если она очень жирная, песочка побольше добавляю. Замешиваю глину с вечера, а утром иду на кладку. Кирпичи при надобности обрезаю болгаркой. Кладу рядок за рядком, проверяю отвесом, чтобы волн не делать. Некоторые ухитряются за три дня печку сложить, а у меня на это уходит от недели до десяти дней. Всё зависит от сложности заказа. Я ведь кладу и голландки, и печи с камином, и с котлом, если нужно, — рассказывает Ольга Корёжина.

Когда печь готова, Ольга проводит испытание. Пошёл дым в трубу, погорячели все бока, накалилась плита — можно сдавать работу. Бездумно следовать книжным инструкциям мастерица не привыкла, больше надеется на собственный опыт да на советы старых печников.