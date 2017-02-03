«В помещении всего 10 градусов»

Осинцевский ФАП в месяц принимает до 200 человек. Фото: Ok.ru

Сюжет Сокращенная помощь

Хроника оптимизации здравоохранения в Свердловской области.

Опубликовано в №21 от 4.02.2017

На последнем заседании правительства Свердловской области губернатор Евгений Куйвашевпризвал кабмин сделать медицину доступнее для свердловчан. Но, несмотря на то, что количество ФАПов в области с каждым годом растёт, из-за точечных проблем медицина доступнее не становится. Жители сразу трёх населённых пунктов Ирбитского района пожаловались на качество ремонта их акушерских пунктов. Один из них из-за непригодного для работы состояния даже пришлось закрыть в период эпидемии ОРВИ.

ФАП в селе Осинцевском ремонтировали в прошлом году. Как рассказывают жители села, капитальный ремонт обещали сделать к началу осени, но в сентябре рабочие пропали, так и не завершив начатое. В ноябре облик фельдшерского пункта удручал: трещины на стенах, криво поставленные окна, шатающиеся двери, а вдобавок — обрубленное отопление в преддверии зимы. В декабре в селе началась эпидемия ОРВИ, а фельдшеру даже негде было принимать заболевших. Приём приходилось вести в здании сельсовета, а иногда и вовсе на дому у жителей села.

Жители пожаловались на ситуацию депутату Госдумы Максиму Иванову, который обратился в областную прокуратуру и в областной минздрав с просьбой разобраться в ситуации. В конце декабря ФАП заработал, однако недоделки рабочих сотрудникам фельдшерского пункта пришлось устранять своими силами. Вопрос с отоплением так и не решился — приходится включать на максимум сразу несколько обогревателей.

Запенивать откосы новых пластиковых окон жителям Осинцевского пришлось самостоятельно. Фото: ok.ru

О некачественном ремонте ФАПа рассказывают и жители села Пьянково.

— В фельдшерском пункте промерзают стены и двери, а крыша потекла при первом же дожде. Не прошло и двух месяцев после ремонта, как стали проявляться недоделки, — говорит жительница села Светлана Овчинникова.

В ФАПе деревни Речкаловой ремонт проводился полтора года назад. Батареи здесь горячие, но в фельдшерском пункте холодно. Входные железные двери, которые установили во время ремонта, не закрываются, поэтому даже в ночное время его приходится оставлять открытым.

— Как люди здесь работают — не понимаем. Ладно мы приходим и уходим, а они здесь целый день находятся. Как у них только ноги не мёрзнут? В помещении всего 10 градусов тепла, — рассказывает «ОГ» пациентка Ольга Речкалова. — В углах плесень, линолеум вздулся, на стенах конденсат. Когда последний раз по просьбе руководства больницы приезжали представители подрядчика, они сказали, что плесень у них из-за того, что на окнах цветы, а в помещении нет вытяжки.

Как заявил «ОГ» депутат Госдумы Максим Иванов, он намерен повторно обратиться в прокуратуру для проверки выявленных фактов, сейчас он готовит материалы и продолжает держать ситуацию на контроле. Тем временем в пятницу сельские ФАПы в сопровождении представителей сельских администраций осмотрел главный врач Ирбитской ЦГБ Александр Чураков. За несколько часов до инспекции в разговоре с «ОГ» он пояснил, что проблема с этими ФАПами действительно была, но осенью. Оперативно ответить на вопрос, как будут устраняться строительные недоделки, он отказался и попросил связаться с ним позже. Название фирмы-подрядчика корреспонденту «ОГ» пока не назвали.

В Речкаловском ФАПе спустя полтора года после ремонта появилась плесень. Фото: ok.ru