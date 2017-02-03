Областная газета
Земства 3 февраля 2017, 19:17

Ревдинцы не могут попасть в подъезд из-за снежной кучи

Чтобы выйти из заваленного снегом подъезда и зайти обратно, жильцы протоптали тропинки. Фото: Дмитрий Пикулев

  • Опубликовано в №21 от 4.02.2017

Жители одного из подъездов в доме по Карла Либкнехта, 67 в Ревде уже несколько дней с трудом попадают домой и выходят на улицу из-за огромного снежного вала, пишет портал revda-info.ru. По словам местных жителей, сейчас в доме идёт капремонт, и рабочие сбросили снег с крыши, чтобы отремонтировать кровлю. Люди неоднократно жаловались на снежный вал в свою управляющую компанию, но безуспешно. Коммунальщики за это время так и не смогли договориться, кому убирать снег. Пока же, чтобы выйти из подъезда и зайти обратно, жильцы протоптали тропинки.

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