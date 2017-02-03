Суд обязал закрыть мусорный полигон в Красном

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

Опубликовано в №21 от 4.02.2017

Верхнепышминский городской суд Свердловской области запретил подрядной организации «Благо-С», арендующей полигон в посёлке Красном, осуществлять на свалке любые виды деятельности, кроме рекультивации и пожаротушения. Это означает, что полигон больше не может использоваться для утилизации и складирования мусора, сообщила «ОГ» руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

Напомним, что по наблюдениям жителей посёлка Красного, полигон твёрдых бытовых отходов дымит уже на протяжении года (номер «ОГ» от 21.01.2017 г.). В администрации Верхней Пышмы утверждают, что проблема возникла из-за его арендатора — компании «Благо-С», которая должным образом его не обрабатывает. В зоне влияния деятельности полигона были превышены нормативы предельно допустимых выбросов. На основании этого в конце января был составлен протокол об административном нарушении и начата процедура по аннулированию лицензии на размещение там отходов.

— Сейчас необходимо решить, куда будет поступать мусор, который планировалось направлять в Красный. Этот вопрос находится в ведении администрации муниципалитета, — сообщила Жанна Рябцева. По словам главы администрации Верхней Пышмы Владимира Чиркова, сейчас все отходы повезут на полигон Северный.