Областная газета
Земства 3 февраля 2017, 19:38

Сотрудников Режникеля отправили в простой

  • Опубликовано в №21 от 4.02.2017

ЗАО «ПО «Режникель» (входит в ОАО «Уфалейникель» — площадка входит в состав ГК «СИБПЛАЗ») временно приостановило деятельность. В простой отправлено 800 из 940 сотрудников. Как пояснили «ОГ» на предприятии, сокращения сотрудников не планируется.

— Конъюнктура рынка не позволяет нам дальше наращивать объёмы производства, поэтому принято решение сократить производственные мощности. Режевской никелевый комбинат приостанавливает деятельность, пока на неопределённый срок, — рассказал «ОГ» директор комбината Иван Дмитриев. — Высвободившийся персонал будет отправлен на простой с оплатой двух третей среднего заработка. Около ста человек останутся на предприятии для охраны зданий.

Быстрая реклама

Большевикам институт земств был неинтересен...

Большевикам институт земств был неинтересен...
Большевикам институт земств был неинтересен, их больше увлекало переустройство мира.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА