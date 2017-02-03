Сотрудников Режникеля отправили в простой

Опубликовано в №21 от 4.02.2017

ЗАО «ПО «Режникель» (входит в ОАО «Уфалейникель» — площадка входит в состав ГК «СИБПЛАЗ») временно приостановило деятельность. В простой отправлено 800 из 940 сотрудников. Как пояснили «ОГ» на предприятии, сокращения сотрудников не планируется.

— Конъюнктура рынка не позволяет нам дальше наращивать объёмы производства, поэтому принято решение сократить производственные мощности. Режевской никелевый комбинат приостанавливает деятельность, пока на неопределённый срок, — рассказал «ОГ» директор комбината Иван Дмитриев. — Высвободившийся персонал будет отправлен на простой с оплатой двух третей среднего заработка. Около ста человек останутся на предприятии для охраны зданий.