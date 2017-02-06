Областная газета
Земства 6 февраля 2017, 19:30

Многоквартирный дом посёлке Третий Северный разваливается на глазах.

Дом по улице Комсомольской, 56 в посёлке Третий Северный. Фото: Алла Брославская

  • Опубликовано в №22 от 07.02.2017 

Многоквартирный дом в североуральском посёлке Третий Северный по улице Комсомольской, 56 разваливается на глазах. По словам жильцов, полы в туалетах проваливаются — их приходится подливать бетоном чуть ли не каждый год.

Почти под всеми оконными блоками сгнивший брус выпилен и заменён на новый — это люди тоже делают своими силами, иначе зимой рискуют замёрзнуть.

С 2015 года жильцам отказывали в приватизации по причине ветхости дома. А в 2016-м разрешили, и дом из категории ветхих перешёл в категорию неветхих. Поэтому жильцам приходится платить взносы за капремонт. Такой дом на пене и заплатах в посёлке Третий Северный не один, их несколько. Схожая ситуация по адресам улиц Кедровой, 16 и 20, Клубной, 19.

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