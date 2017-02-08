В Кировграде отключают от газа целые дома

В некоторых домах дымоходы из-за ветхости буквально разваливаются на кусочки. Фото: неизвестный фотограф

Опубликовано в №24 от 09.02.2017

После того как в январе в Кировграде угарным газом отравилась семья с двумя детьми, в городе началась тотальная проверка внутридомовых газовых систем и оборудования. Проверяющие только начали работу, а голубого топлива из-за неправильной эксплуатации уже лишились десятки кировградцев.

В Кировграде газовой колонкой пользуются жители 850 квартир. В былые годы дома здесь строились без горячего водоснабжения, поэтому после газификации люди установили газовые водонагреватели. При правильной эксплуатации они вполне безопасны, но если условия нарушены, могут привести к трагедии.

— Проблема вентиляции и дымоудаления — частая причина отравлений угарным газом, в прошлом году зарегистрировано семь таких случаев. Не проверяют люди тягу, плюс боятся вызывать газовую службу. Вмешиваются в систему автоматики безопасности, датчики пытаются самостоятельно замкнуть, — поясняет начальник кировградской эксплуатационной службы «Газэкса» Геннадий Крутиков.

Этот год тоже начался с ЧП. Из-за эффекта обратной тяги получила отравление и была госпитализирована семья с улицы Дзержинского. В принципе, за безопасность внутридомовых систем ответственность несут управляющие компании. Они нанимают лицензированных специалистов для проверок, которые должны проводиться трижды в год — перед отопительным сезоном, во время и после него. В индивидуальном доме собственник приглашает специалистов по проверке тяги самостоятельно. Но участившиеся несчастные случаи заставили подключиться к проверкам газовиков и пожарных.

Результаты не заставили себя ждать. В каждом обследованном доме на улице Ленина обнаружили по 2–3 квартиры без газа, а дом №5 со 2 февраля отключён полностью. Дымоходы там разрушены и требуют срочного ремонта. Жители рассказали, что они постоянно достают кирпичную крошку из вентиляционных каналов. Не выполняется также правило включать оборудование при открытой форточке — в квартирах слишком холодно. Засорённость каналов и отсутствие притока свежего воздуха создает предпосылки для отравлений угарным газом. Газа не будет, пока управляющая компания не починит дымоходы.

Когда это случится, жители тщетно пытались узнать в УЖК «Кировградская» (корреспонденту «ОГ» специалисты также не смогли оперативно прокомментировать ситуацию), а затем отправились за помощью в мэрию и департамент государственного жилищного и строительного надзора.

— Администрация города готова выделить субсидии на ремонт дымоходов и системы отопления, но мы не можем добиться от управляющей компании заявления и сметы. В четверг собираем комиссию по ЧС. Попросим прокуратуру вмешаться, чтобы прекратить бездействие УК, — пояснил глава Кировграда Александр Оськин.