Областная газета
Земства 10 февраля 2017, 06:00

Вахтовики переобулись в талицкие валенки

Анатолий Комаров

На фабрике работают около 100 человек. Фото: Олег Бучельников

Сюжет

Вместе
Цикл материалов о территориях Свердловской области.



На Талицкой фабрике валяной обуви спрос на продукцию за год вырос на 10 процентов. За прошлый год с учётом января 2017 года на предприятии произвели 25 000 пар валенок. В основном тёплую обувку приобретают местные жители – вахтовики для работы на Севере.

Талицкая фабрика валяной обуви была создана в 1885 году в качестве пимокатного предприятия. В годы Великой Отечественной войны пимокаты трудились для нужд фронта, основной продукцией предприятия был технический войлок, который шёл на оснащение танков и самолётов, также было освоено производство теплоизоляционного микрофонного войлока. В настоящее время предприятие работает исключительно в осенне-зимний период. Производительность зависит от погоды, но в среднем в день изготавливается 300 пар валенок, сырьё для которых закупается в России и странах бывшего СНГ.

  • Опубликовано в №25 от 08.02.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

Они сгорали сами, сжигая всё вокруг

Они сгорали сами, сжигая всё вокруг
Андрей Титов: «Не дай бог хоть ещё одному поколению быть накрученными на колёса этого «локомотива истории»

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (10 февраля)

Вот так примерно и происходил обмен Фрэнсиса Гэри Пауэрса на Рудольфа Абеля. Создателей советского фильма «Мертвый сезон» (1968) консультировал сам Рудольф Абель
55 лет назад американского лётчика, сбитого над Свердловском, обменяли на советского разведчика