Вахтовики переобулись в талицкие валенки

На фабрике работают около 100 человек. Фото: Олег Бучельников

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На Талицкой фабрике валяной обуви спрос на продукцию за год вырос на 10 процентов. За прошлый год с учётом января 2017 года на предприятии произвели 25 000 пар валенок. В основном тёплую обувку приобретают местные жители – вахтовики для работы на Севере.

Талицкая фабрика валяной обуви была создана в 1885 году в качестве пимокатного предприятия. В годы Великой Отечественной войны пимокаты трудились для нужд фронта, основной продукцией предприятия был технический войлок, который шёл на оснащение танков и самолётов, также было освоено производство теплоизоляционного микрофонного войлока. В настоящее время предприятие работает исключительно в осенне-зимний период. Производительность зависит от погоды, но в среднем в день изготавливается 300 пар валенок, сырьё для которых закупается в России и странах бывшего СНГ.