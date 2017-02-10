На прилавках появились пельмени и кефир от местного производителя

Фото: talmolzavod.ru

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Предприятие ООО «Талицкие молочные фермы» наладило термостатное производство.

Традиционную линейку талицкой молочки – молоко, сметану, сливочное масло и творог – в 2016 году пополнили мороженое, пельмени и сыр, а 2017 год обогатил прилавки магазинов ещё и термостатной продукцией: кефиром, простоквашей, сливками и йогуртом. И всё под уже известным многим брендом – «Талицкое».

Ничего нового, кстати, в термостатном производстве нет, ведь традиционно кисломолочные продукты изготавливались именно таким способом: в старину наши бабушки сквашивали молоко в печке при определённой температуре для получения густой однородной массы – и вкусно, и полезно.