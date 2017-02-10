Актёр «Батальона» дал мастер-класс троицким школьникам

После беседы школьники устроили фотосессию с актёром.

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Актёр российских картин «Батальонъ», «Тайны следствия», «Ментовские войны» Алексей Ведерников встретился со школьниками из посёлка Троицкого.

В талицком посёлке Алексей родился и вырос, позже окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, снялся в 20 фильмах и сериалах, среди которых «Батальонъ», «Тайны следствия», «Ментовские войны». Его первая роль в кино – сержант Антон в сериале «Патруль. Васильевский остров».

В начале февраля Алексей встретился с ребятами в стенах своей родной сельской школы №62. В формате пресс-конференции он ответил на вопросы о тонкостях профессии. Алексей дал ребятам наставления и советы: «Если всё получается, значит, что-то идёт не так» – эта фраза заставила их задуматься: чтобы добиться успеха, нужно сталкиваться и с трудностями.

Младшая сестра Алексея пошла по стопам старшего брата. Выпускница сельской школы, она не с первого раза, но всё же поступила в театральную академию Санкт-Петербурга. Кто знает, может быть, вскоре таличане также увидят Ольгу Ведерникову на большом экране.