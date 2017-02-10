Экскурсия на стройку: каким будет новый район «Южный»

Вот такой вид открывается, если посмотреть на часть микрорайона с высоты птичьего полёта. Для такого эксклюзивного кадра мы воспользовались краном-манипулятором, чтобы подняться и увидеть, как красив новый район. Фото: Ольга Смолина

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Новый микрорайон «Южный» станет примером принципиально нового для Талицы уровня комфорта и инфраструктуры. Ещё полгода назад на этом месте был заброшенный плодопитомник, а сейчас десятки единиц техники и сотни строителей Талицкой строительной компании создают здесь условия для благополучной жизни. Так, планируются к застройке индивидуальными жилыми домами более 200 земельных участков, строительство 18 многоквартирников. Район уже газифицирован, отопление в каждом доме индивидуальное, от газового котла, водоснабжение и канализация централизованные, предусмотрено и благо­устройство, детские, спортивные площадки, школа на 200 мест, детский сад и торговый центр.

Вам дом на Вишнёвой или Малиновой?

Минувший месяц был ознаменован для Талицы открытием детского сада №5 «Ёлочка» в новом микрорайоне. Он рассчитан на 270 мест и уже открыл двери для юных жителей. Можно до бесконечности перечислять преимущества этого сада: 14 детских уличных площадок, спортивные уголки, освещённая территория и просторная парковка. Оборудованы группы и техническим, обучающим инвентарём. Путёвки заведующей приносят из разных районов города, даже самых отдалённых. Кстати, можно смело утверждать, что строительство «Ёлочки» решило острую проблему нехватки мест в детсадах.

Улицы, на которых вскоре будут жить счастливые новосёлы, так и напоминают, что этот район экологически благоприятен и близок к природе. Листопадная, Берёзовая, Кедровая, Малиновая, Вишнёвая, Хвойная – названия говорят сами за себя. За осень 2016 года была застроена первая улица, на которой расположились 16 коттеджей для индивидуальной собственности.

55 квадратов за 2 миллиона

Кстати, особенностью этого района являются доступные цены на дома, если сравнивать их с пригородами областного центра. Стоимость дома площадью 55 квадратных метров плюс земельный участок составляет всего 2 млн рублей. Как результат – большинство застроенных участков уже проданы, и такой успех вполне оправдан. Молодая семья Шевелёвых уже ждёт того момента, когда переедет в свой новый особняк.

– Если ещё несколько лет назад главным желанием любого жителя маленького города было – вырваться и уехать жить в мегаполис, то сейчас по-другому. Многие устали от пробок и пыли, от городской суеты, шума и загазованности. А ведь так хочется после тяжёлого рабочего дня при­ехать домой и отдохнуть в тихом местечке на лоне природы, – говорит Яков Шевелёв, будущий новосёл микрорайона «Южный». – Переезд в новый микрорайон мы дружно ждём всей семьей. И с выбором участка для строительства не ошиблись: вокруг красота и умиротворение, а до города и работы – рукой подать.

Кстати На территории района будут построены и сданы в эксплуатацию 10 домов по социальным программам. В рамках региональной программы переселения граждан из аварийного жилья в двух домах по ул. Ромашковой уже поселились 169 граждан. Сейчас идёт реализация последнего этапа областной программы, и уже в предстоящем квартале 2017 года в четыре новых многоквартирника заселятся 446 граждан Талицы из 27 аварийных домов.